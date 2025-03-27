Торт "Облако": рецепт изумительного бисквита с воздушным кремом

Десерт оправдывает свое название, поскольку выходит очень воздушным и, благодаря крему, напоминает облако.

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Хотите порадовать своих сладкоежек и себя чем-то невероятным и вкусным? Тогда приготовьте изумительный торт "Облако", рецептом которого поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр. Он получается настолько нежным и воздушным, что буквально тает во рту.

Торт "Облако"

Ингредиенты:

Для бисквита:

яйца – 2 шт;

сахар – 120 гр;

ванильный сахар – 1 пачка;

щепотка соли;

растительное масло (без запаха) – 60 мл;

Fanta – 88 мл + 4 ст. ложки для пропитки;

мука – 175 гр;

разрыхлитель – 0,5 пачки.

Для крема:

охлажденные сливки (от 30%) – 300 мл;

ванильный сахар – 3 пачки;

загуститель для сливок – 1 пачка;

сметана – 250 гр;

консервированные мандарины – 1 банка;

по желанию — смесь сахара и корицы для посыпки.

Способ приготовления:

Смешать сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Добавить яйца и взбивать до пышной белой массы. Влить Фанту и растительное масло, аккуратно перемешать.

Муку с разрыхлителем просеять в тесто и хорошо перемешать. Выливаем тесто в форму диаметром 26 см и выпекать в духовке при 180 градусах (режим вверх-вниз) около 25 минут.

Готовый бисквит остудить, проколоть его и полить четырьмя ложками Фанты.

Сливки взбить с ванильным сахаром и загустителем до устойчивых пиков. В отдельной миске смешать сметану, мандарины и ванильный сахар.

Аккуратно соединить обе части крема и выложить на торт. По желанию посыпать корицей с сахаром.

Отправить готовый торт в холодильник на 5 часов.

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