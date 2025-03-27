Торт "Облако": рецепт изумительного бисквита с воздушным кремом
Десерт оправдывает свое название, поскольку выходит очень воздушным и, благодаря крему, напоминает облако.
Хотите порадовать своих сладкоежек и себя чем-то невероятным и вкусным? Тогда приготовьте изумительный торт "Облако", рецептом которого поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр. Он получается настолько нежным и воздушным, что буквально тает во рту.
Торт "Облако"
Ингредиенты:
Для бисквита:
- яйца – 2 шт;
- сахар – 120 гр;
- ванильный сахар – 1 пачка;
- щепотка соли;
- растительное масло (без запаха) – 60 мл;
- Fanta – 88 мл + 4 ст. ложки для пропитки;
- мука – 175 гр;
- разрыхлитель – 0,5 пачки.
Для крема:
- охлажденные сливки (от 30%) – 300 мл;
- ванильный сахар – 3 пачки;
- загуститель для сливок – 1 пачка;
- сметана – 250 гр;
- консервированные мандарины – 1 банка;
- по желанию — смесь сахара и корицы для посыпки.
Способ приготовления:
Смешать сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Добавить яйца и взбивать до пышной белой массы. Влить Фанту и растительное масло, аккуратно перемешать.
Муку с разрыхлителем просеять в тесто и хорошо перемешать. Выливаем тесто в форму диаметром 26 см и выпекать в духовке при 180 градусах (режим вверх-вниз) около 25 минут.
Готовый бисквит остудить, проколоть его и полить четырьмя ложками Фанты.
Сливки взбить с ванильным сахаром и загустителем до устойчивых пиков. В отдельной миске смешать сметану, мандарины и ванильный сахар.
Аккуратно соединить обе части крема и выложить на торт. По желанию посыпать корицей с сахаром.
Отправить готовый торт в холодильник на 5 часов.
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