Торт "Хмарка": рецепт дивовижного бісквіта з повітряним кремом
Десерт виправдовує свою назву, оскільки виходить дуже повітряним і, завдяки крему, нагадує хмару.
Хочете порадувати своїх ласунів і себе чимось неймовірним і смачним? Тоді приготуйте дивовижний торт "Хмара", рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер. Він виходить настільки ніжним і повітряним, що буквально тане в роті.
Торт "Хмарка"
Інгредієнти:
Для бісквіта:
- яйця – 2 шт;
- цукор – 120 г;
- ванільний цукор – 1 пачка;
- дрібка солі;
- рослинна олія (без запаху) – 60 мл;
- Fanta – 88 мл + 4 ст. ложки для просочення;
- борошно – 175 г;
- розпушувач – 0,5 пачки.
Для крему:
- охолоджені вершки (від 30%) – 300 мл;
- ванільний цукор – 3 пачки;
- згущувач для вершків – 1 пачка;
- сметана — 250 гр;
- консервовані мандарини – 1 банка;
- за бажанням – суміш цукру і кориці для посипання.
Спосіб приготування:
Змішати цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Додати яйця і збивати до пишної білої маси. Влити Фанту і рослинну олію, акуратно перемішати.
Борошно з розпушувачем просіяти в тісто і добре перемішати. Виливаємо тісто у форму діаметром 26 см і випікаємо в духовці за 180 градусів (режим вгору-вниз) близько 25 хвилин.
Готовий бісквіт остудити, проколоти його і полити чотирма ложками Фанти.
Вершки збити з ванільним цукром і згущувачем до стійких піків. В окремій мисці змішати сметану, мандарини та ванільний цукор.
Акуратно з'єднати обидві частини крему і викласти на торт. За бажанням посипати корицею з цукром.
Відправити готовий торт у холодильник на 5 годин.
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