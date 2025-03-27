Торт "Хмарка": рецепт дивовижного бісквіта з повітряним кремом

Десерт виправдовує свою назву, оскільки виходить дуже повітряним і, завдяки крему, нагадує хмару.

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Хочете порадувати своїх ласунів і себе чимось неймовірним і смачним? Тоді приготуйте дивовижний торт "Хмара", рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер. Він виходить настільки ніжним і повітряним, що буквально тане в роті.

Торт "Хмарка"

Інгредієнти:

Для бісквіта:

яйця – 2 шт;

цукор – 120 г;

ванільний цукор – 1 пачка;

дрібка солі;

рослинна олія (без запаху) – 60 мл;

Fanta – 88 мл + 4 ст. ложки для просочення;

борошно – 175 г;

розпушувач – 0,5 пачки.

Для крему:

охолоджені вершки (від 30%) – 300 мл;

ванільний цукор – 3 пачки;

згущувач для вершків – 1 пачка;

сметана — 250 гр;

консервовані мандарини – 1 банка;

за бажанням – суміш цукру і кориці для посипання.

Спосіб приготування:

Змішати цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Додати яйця і збивати до пишної білої маси. Влити Фанту і рослинну олію, акуратно перемішати.

Борошно з розпушувачем просіяти в тісто і добре перемішати. Виливаємо тісто у форму діаметром 26 см і випікаємо в духовці за 180 градусів (режим вгору-вниз) близько 25 хвилин.

Готовий бісквіт остудити, проколоти його і полити чотирма ложками Фанти.

Вершки збити з ванільним цукром і згущувачем до стійких піків. В окремій мисці змішати сметану, мандарини та ванільний цукор.

Акуратно з'єднати обидві частини крему і викласти на торт. За бажанням посипати корицею з цукром.

Відправити готовий торт у холодильник на 5 годин.

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