Проще простого: рецепт быстрого и очень вкусного торта без выпечки

Если хочется чего-то сладкого, а долго возиться на кухне желание нет, приготовьте быстрый торт. Процесс заберет у вас меньше часа.

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Рецептом десерта поделились в блоге "Кулинарная книга".

Быстрый торт за 30 минут

Ингредиенты:

шоколадное печенье – 300 гр;

растопленное сливочное масло – 50 гр;

молоко 3-6 ст. л.

Для начинки:

сметана 20% – 400 гр;

яйца – 2 шт;

кукурузный крахмал – 50 гр;

сахар – 120 гр;

сливочное масло – 80 гр;

шоколад – 80 гр.

Способ приготовления:

Смешать сметану, яйца, крахмал, сахар. На небольшом огнет довести, помешивая до первого пузыря. Варить после этого еще минуту, затем дать остыть.

Взбить получившуюся массу до однородности, добавить сливочное масло комнатной температуры и взбить до гладкости. Важно, чтобы и заварное основание, и масло были одинаковой температуры.

Добавить в начинку шоколадную крошку.

Форму застелить пергаментом. Печенье измельчить в крошку, добавить сливочное масло, молоко и перемешать. Разделить крошку на три части и треть отложить. Из крошки сформировать дно и бортики. Вылить на получившийся корж начинку, присыпать верх крошкой, слегка утрамбовать и отправить в холодильник на 8 часов.

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