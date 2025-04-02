Простіше простого: рецепт швидкого і дуже смачного торта без випічки

Якщо хочеться чогось солодкого, а довго возитися на кухні бажання немає, приготуйте швидкий торт. Процес забере у вас менше години.

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Рецептом десерту поділилися в блозі "Кулінарна книга".

Швидкий торт за 30 хвилин

Інгредієнти:

шоколадне печиво – 300 г;

розтоплене вершкове масло – 50 г;

молоко 3-6 ст. л.

Для начинки:

сметана 20% – 400 г;

яйця – 2 шт;

кукурудзяний крохмаль – 50 г;

цукор – 120 гр;

вершкове масло – 80 г;

шоколад – 80 г.

Спосіб приготування:

Змішати сметану, яйця, крохмаль, цукор. На невеликому вогні довести, помішуючи, до першої бульбашки. Варити після цього ще хвилину, потім дати охолонути.

Збити отриману масу до однорідності, додати вершкове масло кімнатної температури і збити до гладкості. Важливо, щоб і заварна основа, і масло були однакової температури.

Додати в начинку шоколадну крихту.

Форму застелити пергаментом. Печиво подрібнити на крихту, додати вершкове масло, молоко і перемішати. Розділити крихту на три частини і третину відкласти. З крихти сформувати дно і бортики. Вилити на отриманий корж начинку, присипати верх крихтою, злегка утрамбувати і відправити в холодильник на 8 годин.

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