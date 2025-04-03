Постные голубцы: интересный рецепт из Одесской области

Сейчас продолжается Великий пост — самый длительный из всех православных постов. И это время готовить вкусные голубцы так, как их много лет готовили в Одесской области.

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Рецептом поделились на сайте Odessa-life.

Голубцы помогут разнообразить постный стол. Несмотря на отсутствие мяса, постные голубцы получаются вкусными и сытными.

Постные голубцы

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 большой кочан;

растительное масло — 40 мл;

соль;

вода — 500 мл;

томатная паста — 1,5 ст. л.

Для начинки:

рис — 500 г;

лук;

растительное масло — 50 мл;

томатная паста — 2 ст. л;

вода — 300 мл;

смесь перцев — по своему вкусу;

душистые травы — 1 ч. л.

Надо вырезать кочан из капусты и опустить ее в кипяток. Затем легонько вилкой отделять листья и выкладывать на поднос. Рис промойте и опустите в кипяток, накрыв крышкой. Дайте несколько минут покипеть и выключите плиту.

Для начинки — мелко нарежьте лук и обжарьте его с растительным маслом. Добавьте томатную пасту и еще жарьте еще несколько минут, постоянно помешивая. Лук добавьте к подготовленному рису. Добавьте перец, травы и соль. Все хорошо перемешайте. Берем листья капусты, кладем на них начинку и заворачиваем конвертиком. Дно кастрюли устилаем капустными листьями. Затем выкладываем голубцы.

В воде разводим томатную пасту, растительное масло и соль и этой смесью заливаем голубцы. Сверху голубцы прикрываем капустными листьями. Накрываем крышкой и ставим на огонь. Как закипят, делаем огонь меньшим. И готовьте минут 40.

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