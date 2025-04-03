Постные голубцы: интересный рецепт из Одесской области
Сейчас продолжается Великий пост — самый длительный из всех православных постов. И это время готовить вкусные голубцы так, как их много лет готовили в Одесской области.
Рецептом поделились на сайте Odessa-life.
Голубцы помогут разнообразить постный стол. Несмотря на отсутствие мяса, постные голубцы получаются вкусными и сытными.
Постные голубцы
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 1 большой кочан;
- растительное масло — 40 мл;
- соль;
- вода — 500 мл;
- томатная паста — 1,5 ст. л.
Для начинки:
- рис — 500 г;
- лук;
- растительное масло — 50 мл;
- томатная паста — 2 ст. л;
- вода — 300 мл;
- смесь перцев — по своему вкусу;
- душистые травы — 1 ч. л.
Надо вырезать кочан из капусты и опустить ее в кипяток. Затем легонько вилкой отделять листья и выкладывать на поднос. Рис промойте и опустите в кипяток, накрыв крышкой. Дайте несколько минут покипеть и выключите плиту.
Для начинки — мелко нарежьте лук и обжарьте его с растительным маслом. Добавьте томатную пасту и еще жарьте еще несколько минут, постоянно помешивая. Лук добавьте к подготовленному рису. Добавьте перец, травы и соль. Все хорошо перемешайте. Берем листья капусты, кладем на них начинку и заворачиваем конвертиком. Дно кастрюли устилаем капустными листьями. Затем выкладываем голубцы.
В воде разводим томатную пасту, растительное масло и соль и этой смесью заливаем голубцы. Сверху голубцы прикрываем капустными листьями. Накрываем крышкой и ставим на огонь. Как закипят, делаем огонь меньшим. И готовьте минут 40.
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