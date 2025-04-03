Пісні голубці: цікавий рецепт з Одеської області

Нині триває Великий піст – найтриваліший з усіх православних постів. І це час готувати смачні голубці так, як їх багато років готували на Одещині.

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Рецептом поділились на сайті Odessa-life.

Голубці допоможуть урізноманітнити пісний стіл. Попри відсутність м’яса, пісні голубці виходять смачними та ситними.

Пісні голубці

Інгредієнти:

капуста білокачанна – 1 великий качан;

рослинна олія – 40 мл;

сіль;

вода – 500 мл;

томатна паста – 1,5 ст. л.

Для начинки:

рис – 500 г;

цибуля;

рослинна олія – 50 мл;

томатна паста – 2 ст. л.;

вода – 300 мл;

суміш перців – до свого смаку;

духмяні трави – 1 ч. л.

Треба вирізати качан з капусти і опустити її в окріп. Потім легенько виделкою відділяти листя і викладати на тацю. Рис промийте та опустіть в окріп, накривши кришкою. Дайте кілька хвилин покипіти і вимкніть плиту.

Для начинки – мілко наріжте цибулю та обсмажте її з рослинною олією. Додайте томатну пасту та ще смажте ще кілька хвилин, постійно помішуючи. Цибулю додайте до підготовленого рису. Додайте перець, трави, та сіль. Все добре перемішайте. Беремо листя капусти, кладемо на них начинку і загортаємо конвертиком. Дно каструлі встеляємо капустяним листям. Потім викладаємо голубці.

У воді розводимо томатну пасту, рослинну олію та сіль і цією сумішшю заливаємо голубці. Зверху голубці прикриваємо капустяним листям. Накриваємо кришкою і ставимо на вогонь. Як закиплять, робимо вогонь меншим. І готуйте хвилин 40.

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