Пасха 2025: рецепт воздушного кулича (видео)

До Пасхи осталось чуть больше двух недель, и многие хозяйки уже ищут новые и интересные рецепты праздничной выпечки. Рекомендуем вам попробовать испечь пасху из творожно-дрожжевого теста, которая получается невероятно ароматной и воздушной.

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Рецептом поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Творожно-дрожжевая пасха

Ингредиенты:

молоко – 250 мл;

яйца – 2 шт. + 1 желток;

сахар – 180 гр;

дрожжи – 20 гр;

масло (82%) – 100 гр;

творог (9%) – 200 гр;

мука – 700 гр;

соль – щепотка;

изюм, сухофрукты – 100 гр;

желток + 1 ст.л. молока – для смазывания;

декор.

Способ приготовления:

В теплое молоко добавить яйца с желтком, сахар, раскрошенные дрожжи, растопленное и охлажденное до еле теплого масло и перемешать, чтобы дрожжи растворились. Добавить творог и перемешать, чтобы он хорошо разошелся. Добавить просеянную муку и соль. Может уйти от 650 гр до 750 гр муки в зависимости от ее качества. Следует ввести сначала 650 гр, а дальше при необходимости добавить еще.

Замесить тесто. Оно должно получиться очень мягкое, эластичное и слегка липнуть к рукам. При замешивании поверхность и тесто нужно немного припылять мукой. Тесто слегка растянуть и выложить сухофрукты, обмять.

Собрать тесто в шар, накрыть пленкой, и положить в теплое место для подхода, примерно на 1,5 часа.

Далее подошедшее тесто слегка обмять, разделить на части. Из каждой части сформировать шарик и выложить в смазанные маслом формы, заполняя их на 1/3 объема. Накрыть полотенцем и дать подойти. Затем смазать желтком, смешанным с молоком и отправить в разогретую духовку.

Выпекать сначала 20 мин. при 170 градусах, а затем 10 мин. – при 160 градусах. Если верхушки сильно румянеют, накрыть смоченным в воде пергаментом.

Когда куличи остынут, снять бумажную форму и украсить глазурью и декором.

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