Великдень 2025: рецепт нейморівно м'якої паски (відео)

До Великодня залишилося трохи більше двох тижнів, і багато господинь вже шукають нові та цікаві рецепти святкової випічки. Рекомендуємо вам спробувати спекти паску з сирно-дріжджового тіста, яка виходить неймовірно ароматною та повітряною.

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Рецептом поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Сирно-дріжджова паска

Інгредієнти:

молоко – 250 мл;

яйця – 2 шт. + 1 жовток;

цукор – 180 г;

дріжджі – 20 г;

масло (82%) – 100 г;

сир (9%) – 200 г;

борошно – 700 г;

сіль – дрібка;

родзинки, сухофрукти – 100 г;

жовток + 1 ст. л. молока – для змащування;

декор.

Спосіб приготування:

У тепле молоко додати яйця з жовтком, цукор, розкришені дріжджі, розтоплене й охолоджене до ледве теплого масло і перемішати, щоб дріжджі розчинилися. Додати сир і перемішати, щоб він добре розійшовся. Додати просіяне борошно і сіль. Може піти від 650 г до 750 г борошна залежно від його якості. Слід ввести спочатку 650 г, а далі за потреби додати ще.

Замісити тісто. Воно має вийти дуже м'яким, еластичним і злегка липнути до рук. Під час замішування поверхню і тісто потрібно трохи припорошувати борошном. Тісто злегка розтягнути і викласти сухофрукти, обім'яти.

Зібрати тісто в кулю, накрити плівкою і покласти в тепле місце для підходу, приблизно на 1,5 години.

Далі тісто, що підійшло, злегка обім'яти, розділити на частини. З кожної частини сформувати кульку і викласти в змащені олією форми, заповнюючи їх на 1/3 об'єму. Накрити рушником і дати підійти. Потім змастити жовтком, змішаним із молоком, і відправити в розігріту духовку.

Випікати спочатку 20 хв. за 170 градусів, а потім 10 хв. — при 160 градусах. Якщо верхівки сильно рум'яніють, накрити змоченим у воді пергаментом.

Коли паски охолонуть, зняти паперову форму і прикрасити глазур'ю та декором.

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