Оладьи на воде: рецепт интересного постного завтрака

Оладьи обычно готовятся на кефире или молоке, но эти подходят к постному меню, поэтому в рецепте их заменяет вода.

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Рецептом поделились на сайте Odessa life.

В этом году Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля. А потом верующие будут праздновать Пасху. Если любите оладьи, то попробуйте приготовить их по этому простому рецепту.

Постные оладьи

Ингредиенты:

1 стакан воды;

2 чайные ложки сухих дрожжей;

2 чайные ложки сахара;

мука — примерно 2 стакана;

растительное масло — 150-200 граммов;

соль по своему вкусу.

В теплой воде размешайте дрожжи, сахар, соль и немного муки, дайте постоять опаре 20-30 минут. Затем добавляйте муку и замешивайте тесто. Оно должно быть, как густая сметана. Дайте тесту время подойти — на это уйдет 2-3 часа.

Жарьте оладьи на растительном масле на сковороде. Выкладывайте ложкой тесто и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

Чтобы они оставались рыхлыми и когда остынут, хорошенько поджарьте еще и третий бочок, устанавливая каждую оладью на ребро.

Такие оладьи подают с вареньем, повидлом, медом.

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