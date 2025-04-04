Оладьи на воде: рецепт интересного постного завтрака
Оладьи обычно готовятся на кефире или молоке, но эти подходят к постному меню, поэтому в рецепте их заменяет вода.
Рецептом поделились на сайте Odessa life.
В этом году Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля. А потом верующие будут праздновать Пасху. Если любите оладьи, то попробуйте приготовить их по этому простому рецепту.
Постные оладьи
Ингредиенты:
- 1 стакан воды;
- 2 чайные ложки сухих дрожжей;
- 2 чайные ложки сахара;
- мука — примерно 2 стакана;
- растительное масло — 150-200 граммов;
- соль по своему вкусу.
В теплой воде размешайте дрожжи, сахар, соль и немного муки, дайте постоять опаре 20-30 минут. Затем добавляйте муку и замешивайте тесто. Оно должно быть, как густая сметана. Дайте тесту время подойти — на это уйдет 2-3 часа.
Жарьте оладьи на растительном масле на сковороде. Выкладывайте ложкой тесто и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
Чтобы они оставались рыхлыми и когда остынут, хорошенько поджарьте еще и третий бочок, устанавливая каждую оладью на ребро.
Такие оладьи подают с вареньем, повидлом, медом.
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