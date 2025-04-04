Оладки на воді: рецепт цікавого пісного сніданку

Оладки зазвичай готуються на кефірі, чи молоці, але ці підходять до пісного меню, тому в рецепті їх заміняє вода.

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Рецептом поділились на сайті Odessa life.

Цього року Великий піст розпочався 3 березня та триватиме до 19 квітня. А потім віряни святкуватимуть Великдень. Якщо любите оладки, то спробуйте приготувати їх за цим простим рецептом.

Пісні оладки

Інгредієнти:

1 склянка води;

2 чайні ложки сухих дріжджів;

2 чайні ложки цукру;

борошно – приблизно 2 склянки;

рослинна олія – 150-200 грамів;

сіль до свого смаку.

У теплій воді розмішайте дріжджі, цукор, сіль і трохи борошна, дайте постояти опарі 20-30 хвилин. Потім додавайте борошно і замішуйте тісто. Воно має бути, як густа сметана. Дайте тісту час підійти – на це піде 2-3 години.

Смажте оладки на рослинній олії на сковороді. Викладайте ложкою тісто та смажте оладки з обох сторін до золотистої скоринки.

Щоб вони залишались пухкими і коли охолонуть, гарненько підсмажте ще й третій бочок, встановлюючи кожну оладку на ребро.

Такі оладки подають із варенням, повидлом, медом.

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