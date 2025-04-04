Оладки на воді: рецепт цікавого пісного сніданку
Оладки зазвичай готуються на кефірі, чи молоці, але ці підходять до пісного меню, тому в рецепті їх заміняє вода.
Рецептом поділились на сайті Odessa life.
Цього року Великий піст розпочався 3 березня та триватиме до 19 квітня. А потім віряни святкуватимуть Великдень. Якщо любите оладки, то спробуйте приготувати їх за цим простим рецептом.
Пісні оладки
Інгредієнти:
- 1 склянка води;
- 2 чайні ложки сухих дріжджів;
- 2 чайні ложки цукру;
- борошно – приблизно 2 склянки;
- рослинна олія – 150-200 грамів;
- сіль до свого смаку.
У теплій воді розмішайте дріжджі, цукор, сіль і трохи борошна, дайте постояти опарі 20-30 хвилин. Потім додавайте борошно і замішуйте тісто. Воно має бути, як густа сметана. Дайте тісту час підійти – на це піде 2-3 години.
Смажте оладки на рослинній олії на сковороді. Викладайте ложкою тісто та смажте оладки з обох сторін до золотистої скоринки.
Щоб вони залишались пухкими і коли охолонуть, гарненько підсмажте ще й третій бочок, встановлюючи кожну оладку на ребро.
Такі оладки подають із варенням, повидлом, медом.
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