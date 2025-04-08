Медовик с кремом на сгущенном молоке: рецепт вкусного торта

Обычно медовик готовят со сметанным кремом, но крем на сгущенном молоке тоже получается просто восхитительным.

Related video

Фокус расскажет, как его приготовить.

Есть множество рецептов этого любимого домашнего торта: из тонких коржей или из более толстых, с большим содержанием меда или когда он слегка улавливается. Так и крем может быть разным. Пока не испечете медовик — не поймете. Можно добавить в медовые коржи специи, характерные для другой медовой выпечки: корицу, имбирь, кардамон, душистый перец. В крем на сгущенном молоке можно добавить ваниль и цитрусовую цедру.

Медовик с кремом на сгущенном молоке

Ингредиенты:

мука — 250 г;

сливочное масло — 120 г;

сахар — 125 г;

мед — 150 г;

два яйца;

сода — 3 г;

соль — 10 г;

сливки не менее 30% — 1,4 л;

вареное сгущенное молоко — 400 г;

Разогрейте духовку до 180 градусов. Приготовьте три листа бумаги для выпечки по размеру противня, примерно 35х55 см. Сливочное масло нарежьте кусочками. Яйца разбейте в миску и смешайте венчиком с солью.

В высоком сотейнике или в небольшой кастрюле смешайте сахар, мед и сливочное масло. Прогрейте, перемешивая до тех пор, пока масло не растает и сахар полностью не растворится.

Постоянно перемешивая медовую смесь, влейте яйца. Снимите с плиты и вмешайте соду. Смесь начнет пениться: так и должно быть. Перелейте смесь в большую миску или в чашу блендера.

Взбивайте медовую смесь до увеличения в объеме в 1,5 раза. Когда смесь станет чуть теплой, снизьте скорость работы миксера и в два приема всыпьте муку.

Выложите на каждый из подготовленных листов бумаги для выпечки 1/3 теста. Распределите равномерно и выпекайте коржи 8–10 минут. У готового коржа сразу обрежьте края.

Освободите коржи от бумаги и разрежьте по длинной стороне пополам. Таким образом, у вас получится 6 коржей. Можно разрезать каждый корж на 3 части — тогда коржей будет 9, и торт будет меньшего размера, но высокий.

Выложите сгущенное молоко в миску, добавьте 180 мл сливок и вымешайте до однородности. Если под рукой есть погружной блендер, воспользуйтесь им. Уберите смесь в холодильник на 30 минут.

Взбейте оставшиеся сливки в мягкую пену. Продолжая взбивать, постепенно введите смесь сгущенки со сливками. Добавьте соль и взбивайте еще полминуты. Перемажьте медовик кремом и соберите торт. Верхний корж также смажьте кремом. Измельчите обрезки коржей и посыпьте поверхность торта. Поставьте торт в холодильник минимум на 6 часов, желательно на ночь, чтобы коржи как следует пропитались кремом.

Читайте также:

Главное украшение пасхального стола: рецепт творожной пасхи

Проще простого: рецепт быстрого и очень вкусного торта без выпечки

Уникальное блюдо, которое полюбилось всему миру: рецепт сиропного торта (видео)