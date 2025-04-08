Медовик с кремом на сгущенном молоке: рецепт вкусного торта
Обычно медовик готовят со сметанным кремом, но крем на сгущенном молоке тоже получается просто восхитительным.
Фокус расскажет, как его приготовить.
Есть множество рецептов этого любимого домашнего торта: из тонких коржей или из более толстых, с большим содержанием меда или когда он слегка улавливается. Так и крем может быть разным. Пока не испечете медовик — не поймете. Можно добавить в медовые коржи специи, характерные для другой медовой выпечки: корицу, имбирь, кардамон, душистый перец. В крем на сгущенном молоке можно добавить ваниль и цитрусовую цедру.
Медовик с кремом на сгущенном молоке
Ингредиенты:
- мука — 250 г;
- сливочное масло — 120 г;
- сахар — 125 г;
- мед — 150 г;
- два яйца;
- сода — 3 г;
- соль — 10 г;
- сливки не менее 30% — 1,4 л;
- вареное сгущенное молоко — 400 г;
Разогрейте духовку до 180 градусов. Приготовьте три листа бумаги для выпечки по размеру противня, примерно 35х55 см. Сливочное масло нарежьте кусочками. Яйца разбейте в миску и смешайте венчиком с солью.
В высоком сотейнике или в небольшой кастрюле смешайте сахар, мед и сливочное масло. Прогрейте, перемешивая до тех пор, пока масло не растает и сахар полностью не растворится.
Постоянно перемешивая медовую смесь, влейте яйца. Снимите с плиты и вмешайте соду. Смесь начнет пениться: так и должно быть. Перелейте смесь в большую миску или в чашу блендера.
Взбивайте медовую смесь до увеличения в объеме в 1,5 раза. Когда смесь станет чуть теплой, снизьте скорость работы миксера и в два приема всыпьте муку.
Выложите на каждый из подготовленных листов бумаги для выпечки 1/3 теста. Распределите равномерно и выпекайте коржи 8–10 минут. У готового коржа сразу обрежьте края.
Освободите коржи от бумаги и разрежьте по длинной стороне пополам. Таким образом, у вас получится 6 коржей. Можно разрезать каждый корж на 3 части — тогда коржей будет 9, и торт будет меньшего размера, но высокий.
Выложите сгущенное молоко в миску, добавьте 180 мл сливок и вымешайте до однородности. Если под рукой есть погружной блендер, воспользуйтесь им. Уберите смесь в холодильник на 30 минут.
Взбейте оставшиеся сливки в мягкую пену. Продолжая взбивать, постепенно введите смесь сгущенки со сливками. Добавьте соль и взбивайте еще полминуты. Перемажьте медовик кремом и соберите торт. Верхний корж также смажьте кремом. Измельчите обрезки коржей и посыпьте поверхность торта. Поставьте торт в холодильник минимум на 6 часов, желательно на ночь, чтобы коржи как следует пропитались кремом.
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