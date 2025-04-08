Медовик із кремом на згущеному молоці: рецепт смачного торта

Зазвичай медовик готують зі сметанним кремом, але крем на згущеному молоці теж виходить просто чудовим.

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Фокус розповість, як його приготувати.

Є безліч рецептів цього улюбленого домашнього торта: з тонких коржів чи з товстіших, з великим вмістом меду чи коли він злегка вловлюється. Так і крем може бути різним. Поки не спечете медовик — не зрозумієте. Можна додати в медові коржі спеції, характерні для іншої медової випічки: корицю, імбир, кардамон, запашний перець. У крем на згущеному молоці можна додати ваніль і цитрусову цедру.

Медовик із кремом на згущеному молоці

Інгредієнти:

борошно — 250 г;

вершкове масло — 120 г;

цукор — 125 г;

мед — 150 г;

два яйця;

сода — 3 г;

сіль — 10 г;

вершки не менше 30% — 1,4 л;

варене згущене молоко — 400 г;

Розігрійте духовку до 180 градусів. Приготуйте три аркуші паперу для випічки за розміром дека, приблизно 35х55 см. Вершкове масло наріжте шматочками. Яйця розбийте в миску і змішайте вінчиком із сіллю.

У високому сотейнику або в невеликій каструлі змішайте цукор, мед і вершкове масло. Прогрійте, перемішуючи доти, доки масло не розтане і цукор повністю не розчиниться.

Постійно перемішуючи медову суміш, влийте яйця. Зніміть із плити та вмішайте соду. Суміш почне пінитися: так і має бути. Перелийте суміш у велику миску або в чашу блендера.

Збивайте медову суміш до збільшення в об'ємі в 1,5 раза. Коли суміш стане трохи теплою, знизьте швидкість роботи міксера і в два прийоми всипте борошно.

Викладіть на кожен із підготовлених аркушів паперу для випічки 1/3 тіста. Розподіліть рівномірно і випікайте коржі 8-10 хвилин. У готового коржа відразу обріжте краї.

Звільніть коржі від паперу і розріжте по довгій стороні навпіл. Таким чином, у вас вийде 6 коржів. Можна розрізати кожен корж на 3 частини — тоді коржів буде 9, і торт буде меншого розміру, але високий.

Викладіть згущене молоко в миску, додайте 180 мл вершків і вимішайте до однорідності. Якщо під рукою є занурювальний блендер, скористайтеся ним. Приберіть суміш у холодильник на 30 хвилин.

Збийте решту вершків у м'яку піну. Продовжуючи збивати, поступово введіть суміш згущеного молока з вершками. Додайте сіль і збивайте ще півхвилини. Перемажте медовик кремом і зберіть торт. Верхній корж також змастіть кремом. Подрібніть обрізки коржів і посипте поверхню торта. Поставте торт у холодильник щонайменше на 6 годин, бажано на ніч, щоб коржі як слід просочилися кремом.

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