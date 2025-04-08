Вкуснятина для худеющих: рецепт диетической лепешки с тунцом
Диета – не повод отказывать себе во вкусной и полезной еде. Рекомендуем вам приготовить сытную и аппетитную лепешку, энергетическая ценность которой – всего 230 ккал. Еще один плюс в том, что на ее приготовление уйдет не больше 15 минут.
Проверенным рецептом блюда для худеющих поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.
Диетическая лепешка.
Ингредиенты:
- тунец консервированный – 1 банка;
- яйца – 2 шт;
- кефир – 100 мл;
- мука овсяная, гречневая, рисовая или пшеничная – 80-100 гр (4 ст. л с горкой);
- разрыхлитель – 8-10 гр (или сода 1/2 ч. л.);
- соль, перец
- зелень: зеленый лук, укроп, петрушка.
Для сметанного соуса смешать нежирную сметану (10%) зелень и чеснок.
Способ приготовления:
Все ингредиенты смешать, выложить на сковороду и на среднем огне готовить под крышкой 3-4 минуты с одной стороны. Затем перевернуть и печь еще 2-3 минуты со второй стороны. Главное – не передержать, чтобы получилась мягкая и нежная структура.
Подавать такую лепешку лучше всего со сметанным соусом.
Читайте также:
Украинское блюдо на новый лад: рецепт вареников с тыквой
Привет из Италии: рецепт быстрого и полезного салата для тех, кто на диете
Правильное питание: рецепт рыбы с овощами, запеченной в лодочках (видео)