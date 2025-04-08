Вкуснятина для худеющих: рецепт диетической лепешки с тунцом

Диета – не повод отказывать себе во вкусной и полезной еде. Рекомендуем вам приготовить сытную и аппетитную лепешку, энергетическая ценность которой – всего 230 ккал. Еще один плюс в том, что на ее приготовление уйдет не больше 15 минут.

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Диетическая лепешка.

Ингредиенты:

тунец консервированный – 1 банка;

яйца – 2 шт;

кефир – 100 мл;

мука овсяная, гречневая, рисовая или пшеничная – 80-100 гр (4 ст. л с горкой);

разрыхлитель – 8-10 гр (или сода 1/2 ч. л.);

соль, перец

зелень: зеленый лук, укроп, петрушка.

Для сметанного соуса смешать нежирную сметану (10%) зелень и чеснок.

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешать, выложить на сковороду и на среднем огне готовить под крышкой 3-4 минуты с одной стороны. Затем перевернуть и печь еще 2-3 минуты со второй стороны. Главное – не передержать, чтобы получилась мягкая и нежная структура.

Подавать такую лепешку лучше всего со сметанным соусом.

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