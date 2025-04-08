Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Вкуснятина для худеющих: рецепт диетической лепешки с тунцом

лепешка, диетическая лепешка
Фото: kristinazizian/instagram

Диета – не повод отказывать себе во вкусной и полезной еде. Рекомендуем вам приготовить сытную и аппетитную лепешку, энергетическая ценность которой – всего 230 ккал. Еще один плюс в том, что на ее приготовление уйдет не больше 15 минут.

Related video

Проверенным рецептом блюда для худеющих поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Диетическая лепешка.

Ингредиенты:

  • тунец консервированный – 1 банка;
  • яйца – 2 шт;
  • кефир – 100 мл;
  • мука овсяная, гречневая, рисовая или пшеничная – 80-100 гр (4 ст. л с горкой);
  • разрыхлитель – 8-10 гр (или сода 1/2 ч. л.);
  • соль, перец
  • зелень: зеленый лук, укроп, петрушка.

Для сметанного соуса смешать нежирную сметану (10%) зелень и чеснок.

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешать, выложить на сковороду и на среднем огне готовить под крышкой 3-4 минуты с одной стороны. Затем перевернуть и печь еще 2-3 минуты со второй стороны. Главное – не передержать, чтобы получилась мягкая и нежная структура.

Подавать такую лепешку лучше всего со сметанным соусом.

Читайте также:

Украинское блюдо на новый лад: рецепт вареников с тыквой

Привет из Италии: рецепт быстрого и полезного салата для тех, кто на диете

Правильное питание: рецепт рыбы с овощами, запеченной в лодочках (видео)