Смакота для тих, хто худне: рецепт дієтичного коржа з тунцем
Дієта – не привід відмовляти собі у смачній і корисній їжі. Рекомендуємо вам приготувати ситний і апетитний коржик, енергетична цінність якого — всього 230 ккал. Ще один плюс у тому, що на його приготування піде не більше 15 хвилин.
Перевіреним рецептом страви для тих, хто худне, поділилася кулінарний блогер Крістін Азізян.
Дієтичний коржик.
Інгредієнти:
- тунець консервований – 1 банка;
- яйця – 2 шт;
- кефір – 100 мл;
- борошно вівсяне, гречане, рисове або пшеничне – 80-100 г (4 ст. л з гіркою);
- розпушувач – 8-10 г (або сода 1/2 ч. л.);
- сіль, перець
- зелень: зелена цибуля, кріп, петрушка.
Для сметанного соусу змішати нежирну сметану (10%), зелень і часник.
Спосіб приготування:
Усі інгредієнти змішати, викласти на пательню і на середньому вогні готувати під кришкою 3-4 хвилини з одного боку. Потім перевернути і пекти ще 2-3 хвилини з другого боку. Головне — не перетримати, щоб вийшла м'яка і ніжна структура.
Подавати такий корж найкраще зі сметанним соусом.
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