Смакота для тих, хто худне: рецепт дієтичного коржа з тунцем

Дієта – не привід відмовляти собі у смачній і корисній їжі. Рекомендуємо вам приготувати ситний і апетитний коржик, енергетична цінність якого — всього 230 ккал. Ще один плюс у тому, що на його приготування піде не більше 15 хвилин.

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Дієтичний коржик.

Інгредієнти:

тунець консервований – 1 банка;

яйця – 2 шт;

кефір – 100 мл;

борошно вівсяне, гречане, рисове або пшеничне – 80-100 г (4 ст. л з гіркою);

розпушувач – 8-10 г (або сода 1/2 ч. л.);

сіль, перець

зелень: зелена цибуля, кріп, петрушка.

Для сметанного соусу змішати нежирну сметану (10%), зелень і часник.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти змішати, викласти на пательню і на середньому вогні готувати під кришкою 3-4 хвилини з одного боку. Потім перевернути і пекти ще 2-3 хвилини з другого боку. Головне — не перетримати, щоб вийшла м'яка і ніжна структура.

Подавати такий корж найкраще зі сметанним соусом.

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