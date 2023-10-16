Правильне харчування: рецепт риби з овочами, запеченої в човниках (відео)
Така страва чудово підійде для тих, хто на дієті або стежить за своїм харчуванням.
Риба, запечена з овочами, — поживна і корисна страва, яка ідеально підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Кулінарна блогерка Крістіна Азізян розповіла і показала, як приготувати рибу в човниках. Плюс цього рецепта не тільки в тому, що він простий, а результат чудовий, а й у тому, що на виході маємо готові порції. Таку страву можна готувати на обід і вечерю.
Риба з овочами в човниках
Інгредієнти:
- стейки риби (можна взяти форель, кету, судак, сьомгу, кефаль, нарпу) – 2-3 шт;
- овочі: кабачок, болгарські різнокольорові перці, помідори, картопля. Можна додати навіть буряк, або броколі;
- сіль, паприка, ароматні трави, часник, чорний перець за смаком;
- оливкова або соняшникова олія.
Спосіб приготування:
З пергаментного паперу зробити човники, як показано на відео.
Овочі почистити та порізати. Якщо кладете картоплю і буряк, то їх потрібно порізати тонше, інші овочі швидко запікаються, їх можна порізати і товстішими.
До риби й овочів додати олію та приправи з травами, перемішати. У пергаментні човники спочатку викласти овочі, а потім рибу.
Духовку розігріти до 190 градусів і відправити туди деко з човниками з рибою на 30-40 хвилин.
Якщо переживаєте, що риба пересушиться, можна накрити все деко пергаментом або фольгою і готувати човники закритими 20-25 хвилин, а потім зняти пергамент і запікати ще 5-10 хвилин, щоб риба підрум'янилася.
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