Торт за 15 минут: рецепт изумительного десерта без выпечки

Торт, в составе которого обжаренная крошка и крем, – что-то новое в мире десертов. Он готовится очень быстро и получается невероятно вкусным.

Related video

Своим рецептом этойй вкуснятины поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр.

Торт из обжаренной крошки

Ингредиенты:

мука – 270 гр;

сахар – 60 гр;

масло – 120 гр;

щепотка соли.

Для крема:

сметана (10%) – 500 гр (можно заменить герческим йогуртом той же жирности);яйца – 2 шт;

крахмал – 1 ст. л;

ванильный сахар – 20 гр;

масло сливочное – 50 гр;

сахар – 120-140 гр.

Способ приготовления:

Масло, сахар, муку и щепотку соли хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса. Обжарить эту смесь на сковороде, постоянно помешивая, до золотистого цвета (5-6 минут). Размять в крошку и дать остыть.

В миске смешать яйца, крахмал, сметану (или йогурт) и сахар. Поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. Когда появятся пузырьки, проварить еще 30 секунд. Снять с огня, добавить ванильный сахар и масло.

4 ст. л. крошки отложить для посыпки. Остальную крошку разделить на 4 части. В форму выложить слой крошки, затем слой горячего крема. Повторить слои. Количество слоев зависит от размера вашей формы.

Верх торта посыпать оставшейся крошкой. Закрыть пленкой и убрать в холодильник на 6-8 часов.

Читайте также:

"Медный всадник": как приготвоить вкуснейший пляцок из двух видов теста

Проще простого: рецепт быстрого и очень вкусного торта без выпечки

Торт "Облако": рецепт изумительного бисквита с воздушным кремом