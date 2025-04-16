Торт за 15 хвилин: рецепт дивовижного десерту без випічки

Торт, у складі якого обсмажена крихта і крем, — щось нове у світі десертів. Він готується дуже швидко і виходить неймовірно смачним.

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Своїм рецептом цієї смакоти поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер.

Торт з обсмаженої крихти

Інгредієнти:

борошно – 270 г;

цукор – 60 г;

масло – 120 г;

дрібка солі.

Для крему:

сметана (10%) – 500 г (можна замінити герцеговим йогуртом тієї ж жирності);яйця — 2 шт;

крохмаль – 1 ст. л;

ванільний цукор – 20 г;

масло вершкове – 50 г;

цукор – 120-140 г.

Спосіб приготування:

Масло, цукор, борошно і дрібку солі добре перемішати, щоб вийшла однорідна маса. Обсмажити цю суміш на сковороді, постійно помішуючи, до золотистого кольору (5-6 хвилин). Розім'яти в крихту і дати охолонути.

У мисці змішати яйця, крохмаль, сметану (або йогурт) і цукор. Поставити на середній вогонь і варити, постійно помішуючи, до загустіння. Коли з'являться бульбашки, проварити ще 30 секунд. Зняти з вогню, додати ванільний цукор і масло.

4 ст. л. крихти відкласти для посипання. Решту крихти розділити на 4 частини. У форму викласти шар крихти, потім шар гарячого крему. Повторити шари. Кількість шарів залежить від розміру вашої форми.

Верх торта посипати крихтою, що залишилася. Закрити плівкою і прибрати в холодильник на 6-8 годин.

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