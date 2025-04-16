Торт за 15 хвилин: рецепт дивовижного десерту без випічки
Торт, у складі якого обсмажена крихта і крем, — щось нове у світі десертів. Він готується дуже швидко і виходить неймовірно смачним.
Своїм рецептом цієї смакоти поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер.
Торт з обсмаженої крихти
Інгредієнти:
- борошно – 270 г;
- цукор – 60 г;
- масло – 120 г;
- дрібка солі.
Для крему:
- сметана (10%) – 500 г (можна замінити герцеговим йогуртом тієї ж жирності);яйця — 2 шт;
- крохмаль – 1 ст. л;
- ванільний цукор – 20 г;
- масло вершкове – 50 г;
- цукор – 120-140 г.
Спосіб приготування:
Масло, цукор, борошно і дрібку солі добре перемішати, щоб вийшла однорідна маса. Обсмажити цю суміш на сковороді, постійно помішуючи, до золотистого кольору (5-6 хвилин). Розім'яти в крихту і дати охолонути.
У мисці змішати яйця, крохмаль, сметану (або йогурт) і цукор. Поставити на середній вогонь і варити, постійно помішуючи, до загустіння. Коли з'являться бульбашки, проварити ще 30 секунд. Зняти з вогню, додати ванільний цукор і масло.
4 ст. л. крихти відкласти для посипання. Решту крихти розділити на 4 частини. У форму викласти шар крихти, потім шар гарячого крему. Повторити шари. Кількість шарів залежить від розміру вашої форми.
Верх торта посипати крихтою, що залишилася. Закрити плівкою і прибрати в холодильник на 6-8 годин.
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