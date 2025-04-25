Гостям на удивление: рецепт закуски "Морковки"
Если вы устали от замешивания теста, но хочется вкусной выпечки с начинкой, известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура предлагает рецепт невероятно вкусной закуски с основой из слоеного теста. Это блюдо украсит любой стол, поскольку выглядит очень эффектно и получается аппетитной и ароматной.
Рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
Закуска "Морковки"
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто – примерно 300 гр;
- вареные яйца – 2 шт.;
- плавленый сыр – 2 шт.;
- крабовые палочки – 200 гр;
- майонез или сметана – 4-5 ст. л;
- горчица – 1 ч. л;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Сначала готовим начинку. На мелкой терке натереть яйца и сыр, а крабовые палочки разделить на волокна. Добавить соль, перец, майонез или сметану, горчицу и тщательно перемешать.
Разморозить и немного раскатать слоеное тесто. Нарезать на полоски и обмотать ими формы, как показано на видео. Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 200 г духовке 15 минут.
Дать трубочкам остыть и снять каждую с формы. Наполнить их начинкой, украсить укропом. Закуска готова.
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