Армянский лаваш: простой рецепт популярного блюда

Лаваш – пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока. Он с успехом используется и в украинской кухне для приготовления разнообразных перекусов, "ленивых" тортов, пирогов и прочего. Лаваш не обязательно покупать в магазине, поскольку он легко готовится в домашних условиях.

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Своим рецептом приготовления армянского лаваша поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.

Армянский лаваш

Ингредиенты на 8 больших лавашей:

мука – 500 гр;

крутой кипяток – 320 мл;

соль – 1 ч. л;

растительное масло – 2,5 ст. л.

Способ приготовления:

В муку влить кипяток, добавить соль и масло, замесить с помощью ложки тесто, и когда его температура будет приятна для рук – вымесить его руками до однородности. Оставить готовое тесто на 30 минут под пленкой.

Разделить тесто на 8 ровных кусочков весом примерно по 100 гр, тонко раскатать и пожарить на перевернутом нагретом противне с двух сторон, как показано на видео.

Готовые лаваши сразу сложить друг на друга и сбрызнуть водой, чтобы они оставались мягкими. Также их нужно сразу же накрыть пленкой или разрезанным пакетом.

Такие лаваши хранятся три дня при комнатной температуре. Их можно сложить в пакет и заморозить. Размораживать их нужно за ночь до употребления.

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