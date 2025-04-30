Вірменський лаваш: простий рецепт популярної страви

Лаваш — прісний білий хліб у вигляді тонкого коржа з пшеничного борошна, поширений переважно в народів Кавказу, Балкан і Середнього Сходу. Він з успіхом використовується і в українській кухні для приготування різноманітних перекусів, "ледачих" тортів, пирогів та іншого. Лаваш не обов'язково купувати в магазині, оскільки він легко готується в домашніх умовах.

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Своїм рецептом приготування вірменського лаваша поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна.

Вірменський лаваш

Інгредієнти на 8 великих лавашів:

борошно – 500 г;

крутий окріп – 320 мл;

сіль – 1 ч. л;

рослинна олія – 2,5 ст. л.

Спосіб приготування:

У борошно влити окріп, додати сіль і олію, замісити за допомогою ложки тісто, і коли його температура буде приємна для рук — вимісити його руками до однорідності. Залишити готове тісто на 30 хвилин під плівкою.

Розділити тісто на 8 рівних шматочків вагою приблизно по 100 гр, тонко розкачати і посмажити на перевернутому нагрітому деку з двох боків, як показано на відео.

Готові лаваші одразу скласти один на одного і скропити водою, щоб вони залишалися м'якими. Також їх потрібно відразу ж накрити плівкою або розрізаним пакетом.

Такі лаваші зберігаються три дні за кімнатної температури. Їх можна скласти в пакет і заморозити. Розморожувати їх потрібно за ніч до вживання.

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