День яблочного пирога: как приготовить вкусный десерт к празднику
13 мая отмечается День яблочного пирога. Этот десерт любим сладкоежками многих стран, а его рецептов и способов приготовления существует огромное количество.
Предлагаем вам приготовить такой пирог по рецепту известного украинского шеф-повара Валентины Кущ.
Чуть-чуть переделав традиционный способ, она нашла свой, благодаря которому получается пирог с массой начинки, минимумом муки, в меру сладкий и буквально тающий во рту.
Яблочный пирог
Ингредиенты:⠀
Для крамбла:
- сахар – 80 гр;
- масло сливочное – 50 гр;
- мука – 100 гр.
Для пирога:
- яблоки – 5 шт. (лучше брать разных сортов);
- изюм или клюква – 50 гр;
- орехи – 50 гр;
- лайм или лимон – 0,5 шт;
- молоко – 200 мл;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 150 гр;
- ванильный сахар;
- мука – 70 гр;
- разрыхлитель – 5 гр.
Способ приготовления:
Для крамбла необходимо смешать все ингредиенты. Масло должно быть холодным. Порубить его ножом и смешать руками с остальными ингредиентами до однородной крошки. Делать это нужно быстро, чтобы масло не растаяло.
Для начинки яблоки почистить, порезать пополам и нарезать как можно более тонкими кусочками. Можно разрезать каждое яблоко на 4 части и тоже мелко нашинковать. Добавить орешки, сухофрукты, цедру лайма и сок.
Отдельно смешать молоко, 2 яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Залить этой массой яблоки и перемешать.
Форму застелить пергаментом, на дно высыпать половину крамбла. Сверху выложить яблоки в тесте. Поверх яблок высыпать оставшийся крамбл.
Форму с пирогом отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 60-80 минут, пока пирог станет румяным.
Подавать пирог можно, когда он остынет.
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