День яблочного пирога: как приготовить вкусный десерт к празднику

13 мая отмечается День яблочного пирога. Этот десерт любим сладкоежками многих стран, а его рецептов и способов приготовления существует огромное количество.

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Предлагаем вам приготовить такой пирог по рецепту известного украинского шеф-повара Валентины Кущ.

Чуть-чуть переделав традиционный способ, она нашла свой, благодаря которому получается пирог с массой начинки, минимумом муки, в меру сладкий и буквально тающий во рту.

Яблочный пирог

Ингредиенты:⠀

Для крамбла:

сахар – 80 гр;

масло сливочное – 50 гр;

мука – 100 гр.

Для пирога:

яблоки – 5 шт. (лучше брать разных сортов);

изюм или клюква – 50 гр;

орехи – 50 гр;

лайм или лимон – 0,5 шт;

молоко – 200 мл;

яйца – 2 шт.;

сахар – 150 гр;

ванильный сахар;

мука – 70 гр;

разрыхлитель – 5 гр.

Способ приготовления:

Для крамбла необходимо смешать все ингредиенты. Масло должно быть холодным. Порубить его ножом и смешать руками с остальными ингредиентами до однородной крошки. Делать это нужно быстро, чтобы масло не растаяло.

Для начинки яблоки почистить, порезать пополам и нарезать как можно более тонкими кусочками. Можно разрезать каждое яблоко на 4 части и тоже мелко нашинковать. Добавить орешки, сухофрукты, цедру лайма и сок.

Отдельно смешать молоко, 2 яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Залить этой массой яблоки и перемешать.

Форму застелить пергаментом, на дно высыпать половину крамбла. Сверху выложить яблоки в тесте. Поверх яблок высыпать оставшийся крамбл.

Форму с пирогом отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 60-80 минут, пока пирог станет румяным.

Подавать пирог можно, когда он остынет.

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