Лучшее к ужину: рецепт ленивых куриных голубцов

Если не знаете, чем порадовать родных на ужин, приготовьте необычное, но очень вкусное блюдо – ленивые куриные голубцы. Времени это займет немного, а результат приятно удивит.

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Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Наталья Жук.

Ленивые куриные голубцы

Ингредиенты:

куриные бедра – 6 шт;

рис – 120 гр;

маленький кочан капусты;

соль, черный перец, паприка;

теплая вода – 400 мл;

томатная паста – 1 ст. л;

сливочное масло – 30 гр.

Для соуса:

натуральный йогурт – 150 гр;

соль – 1 ч. л;

приправа для курицы – 1 ч. л;

горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Куриные бедра помыть, надрезать каждое так, как показано на видео.

Для соуса смешать все ингредиенты, добавит его к мясу, хорошо перемешать и оставить на 20 минут.

В форму для запекания выложить рис. Лучше взять басмати. Посолить его, добавить приправу по вкусу и желанию, полить подсолнечным маслом.

Нарезать капусту и выложить ее на рис, посолить, поперчить, посыпать паприкой.

К теплой воде добавить столовую ложку томатной пасты, перемешать и полить капусту.

Выложить на капусту замаринованные куриные бедра. Сверху на мясо можно положить пару кусочков сливочного масла, а также деревянные шпажки или палочки для суши и накрыть смоченным в воде пергаментом.

Отправить форму с содержимым в разогретую до 200 градусов духовку на 50-60 минут.

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