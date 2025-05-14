Лучшее к ужину: рецепт ленивых куриных голубцов
Если не знаете, чем порадовать родных на ужин, приготовьте необычное, но очень вкусное блюдо – ленивые куриные голубцы. Времени это займет немного, а результат приятно удивит.
Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Наталья Жук.
Ленивые куриные голубцы
Ингредиенты:
- куриные бедра – 6 шт;
- рис – 120 гр;
- маленький кочан капусты;
- соль, черный перец, паприка;
- теплая вода – 400 мл;
- томатная паста – 1 ст. л;
- сливочное масло – 30 гр.
Для соуса:
- натуральный йогурт – 150 гр;
- соль – 1 ч. л;
- приправа для курицы – 1 ч. л;
- горчица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Куриные бедра помыть, надрезать каждое так, как показано на видео.
Для соуса смешать все ингредиенты, добавит его к мясу, хорошо перемешать и оставить на 20 минут.
В форму для запекания выложить рис. Лучше взять басмати. Посолить его, добавить приправу по вкусу и желанию, полить подсолнечным маслом.
Нарезать капусту и выложить ее на рис, посолить, поперчить, посыпать паприкой.
К теплой воде добавить столовую ложку томатной пасты, перемешать и полить капусту.
Выложить на капусту замаринованные куриные бедра. Сверху на мясо можно положить пару кусочков сливочного масла, а также деревянные шпажки или палочки для суши и накрыть смоченным в воде пергаментом.
Отправить форму с содержимым в разогретую до 200 градусов духовку на 50-60 минут.
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