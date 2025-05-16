Торт из дерунов: рецепт классического блюда по-новому
Картофельные оладьи, которые в народе называют деруны или драники, можно приготовить совершенно по-новому, придав им форму торта и добавив начинку.
Как это сделать, рассказала и показала кулинарный блогер Юлия Симончук.
Торт из дерунов
Ингредиенты:
- картофель (средний) – 6-7 шт;
- лук – 1 шт;
- яйца – 2 шт;
- мука – 2 ст. л;
- соль, перец – по вкусу;
- масло для жарки.
Для начинки:
- шампиньоны – 400-500 гр;
- сливки 15-20% – 200 мл;
- лук – 1 шт;
- сыр моцарелла – 180 гр;
- соль, перец – по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
Сначала необходимо приготовить начинку. Для этого грибы порезать, пожарить на сковороде, после чего их убрать, а на том же масле пожарить до золотистости лук. Затем вернуть грибы обратно, залить сливками и потушить, добавив соль и перец по вкусу.
Для "коржей" картофель с луком натереть на мелкую терку или измельчить в блендере, добавить яйца, муку, соль, перец и перемешать. Жарить на сковороде, смазанной маслом, как обычные деруны, только большего размера.
Собрать торт, как показано на видео, посыпая слой начинки тертым сыром. Затем поставить его в разогретую духовку на 7-10 минут, чтобы расплавился сыр.
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