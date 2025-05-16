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Еда

Торт из дерунов: рецепт классического блюда по-новому

торт из дерунов, блюда из картофеля
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

Картофельные оладьи, которые в народе называют деруны или драники, можно приготовить совершенно по-новому, придав им форму торта и добавив начинку.

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Как это сделать, рассказала и показала кулинарный блогер Юлия Симончук.

Торт из дерунов

Ингредиенты:

  • картофель (средний) – 6-7 шт;
  • лук – 1 шт;
  • яйца – 2 шт;
  • мука – 2 ст. л;
  • соль, перец – по вкусу;
  • масло для жарки.

Для начинки:

  • шампиньоны – 400-500 гр;
  • сливки 15-20% – 200 мл;
  • лук – 1 шт;
  • сыр моцарелла – 180 гр;
  • соль, перец – по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить начинку. Для этого грибы порезать, пожарить на сковороде, после чего их убрать, а на том же масле пожарить до золотистости лук. Затем вернуть грибы обратно, залить сливками и потушить, добавив соль и перец по вкусу.

Для "коржей" картофель с луком натереть на мелкую терку или измельчить в блендере, добавить яйца, муку, соль, перец и перемешать. Жарить на сковороде, смазанной маслом, как обычные деруны, только большего размера.

Собрать торт, как показано на видео, посыпая слой начинки тертым сыром. Затем поставить его в разогретую духовку на 7-10 минут, чтобы расплавился сыр.

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