Вкусное и простое блюдо на ужин: рецепт кабачкового рагу

Кабачки уже начали появляться на прилавках супермаркетов, и самое время вспомнить старые рецепты и поискать новые, чтобы разнообразить повседневное меню єтим вкусным и полезным овощем.

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Кулинарный блогер Виктория поделилась проверенным рецептом вкуснейшего кабачкового рагу. Порадуйте родных этим вкусным блюдом.

Кабачковое рагу

кабачок – 3 шт;

масло гхи – 1 ст. л;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

перец – 1 шт;

чеснок – 4 зуб;

помидоры – 6 шт;

специи: соль, молотый перец, хмели-сунели – по вкусу;

лавровый лис;

зелень.

Для заливки:

сметана – 200 гр;

молоко – 150 мл;

мука – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Молодые небольшие кабачки помыть, порезать полукольцами и обжарить с двух сторон на сухой сковороде до золотистости.

На другой сковороде растопить масло, выложить мелко порезанный лук и обжарить на протяжении нескольких минут. Добавить порезанные: морковь полукольцами, перец кубиком, чеснок мелко. Жарить, помешивая, 5 минут.

Выложить порезанные кубиком помидоры, пожаренные кабачки, перемешать. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне, иногда помешивая, 10 минут. Добавить специи, лавровый лист, снова перемешать. Тушить все вместе еще несколько минут.

К сметане добавить молоко, муку, хорошо перемешать и залить этой смесью овощи. Тушить вместе, время от времени помешивая, 10-15 минут. Добавить мелко порубленную зелень, перемешать и через несколько минут выключить.

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