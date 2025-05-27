Вкусное и простое блюдо на ужин: рецепт кабачкового рагу
Кабачки уже начали появляться на прилавках супермаркетов, и самое время вспомнить старые рецепты и поискать новые, чтобы разнообразить повседневное меню єтим вкусным и полезным овощем.
Кулинарный блогер Виктория поделилась проверенным рецептом вкуснейшего кабачкового рагу. Порадуйте родных этим вкусным блюдом.
Кабачковое рагу
- кабачок – 3 шт;
- масло гхи – 1 ст. л;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- перец – 1 шт;
- чеснок – 4 зуб;
- помидоры – 6 шт;
- специи: соль, молотый перец, хмели-сунели – по вкусу;
- лавровый лис;
- зелень.
Для заливки:
- сметана – 200 гр;
- молоко – 150 мл;
- мука – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Молодые небольшие кабачки помыть, порезать полукольцами и обжарить с двух сторон на сухой сковороде до золотистости.
На другой сковороде растопить масло, выложить мелко порезанный лук и обжарить на протяжении нескольких минут. Добавить порезанные: морковь полукольцами, перец кубиком, чеснок мелко. Жарить, помешивая, 5 минут.
Выложить порезанные кубиком помидоры, пожаренные кабачки, перемешать. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне, иногда помешивая, 10 минут. Добавить специи, лавровый лист, снова перемешать. Тушить все вместе еще несколько минут.
К сметане добавить молоко, муку, хорошо перемешать и залить этой смесью овощи. Тушить вместе, время от времени помешивая, 10-15 минут. Добавить мелко порубленную зелень, перемешать и через несколько минут выключить.
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