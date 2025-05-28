Пышные оладьи на кефире: простой рецепт на все случаи жизни
Оладьи – блюдо, которое готовится очень легко и быстро и подходит как для завтрака, так и на протяжении дня. Их можно подавать с вареньем, сметаной или сгущенкой, и в каждом варианте они разлетятся за считанные минуты.
Своим проверенным рецептом оладьей поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан.
Пышные оладьи на кефире
Ингредиенты:
- кефир – 300-350 мл;
- яйцо – 1 шт;
- мука – 230 гр;
- сахар – 2 ст. л;
- щепотка соли;
- сода – 1 ч. л (без горки);
- растительное масло – 2 ст. л (+ для обжаривания).
Способ приготовления:
В миске смешать кефир, яйцо, соль и сахар. Добавить муку и перемешать. На этом этапе оцените консистенцию теста и, если нужно, добавьте кефир.
Добавить соду и растительное масло, перемешать. Консистенция теста должна быть, как густая домашняя сметана.
Оставить тесто на 10-15 минут. Больше его перемешивать нельзя.
Разогреть сковороду и влить небольшое количество масла. Выложить оладьи по 1ст. л каждая. Чтобы тесто не липло к ложке, перед тем, как зачерпнуть его, нужно опустить ложку в воду.
Жарить оладьи на среднем нагреве. Это важно. Не нужно делать нагрев слишком большой, потому что верхушка будет гореть, а внутри тесто не приготовится. Обжарить оладьи до золотистого цвета с двух сторон.
Можно после жарки выложить их на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
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