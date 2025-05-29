Без мангала и барбекю: как приготовить вкусный шашлык в духовке
На улице дождливая и ветреная погода, что не способствует барбекю и шашлыкам на мангале в компании друзей. Однако вкусный шашлык можно приготовить и не выходя на улицу.
Кулинарный блогер Юлия Симончук рассказала, как приготовить вкусное блюдо в духовке.
Шашлык в духовке с особым маринадом
Ингредиенты:
- свинина (ошеек) – 1,5 кг;
- лук — 4-5 шт;
- соевый соус – 100 мл;
- соус аджика — 2 ст. л (полные);
- соль – 1 ч. л;
- приправа по желанию.
Способ приготовления:
Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами, посолить и размять руками, чтобы выделился сок. Добавить к нему мясо, порезанное средними кусочками, соус аджику и соевый соус. Перемешать и, при желании, добавить приправу.
Мясо отправить мариноваться в холодильник минимум на несколько часов, а еще лучше – на ночь.
Духовку разогреть до 200 градусов.
Мясо без лука нанизать на шпажки, предварительно замочив их (шпажки) на 30 минут в воде. Выложить шашлык на любую форму и отправить в духовку примерно на 30 минут, переворачивая шашлык в процессе приготовления.
Подавать мясо с луком, зеленью и аджикой.
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