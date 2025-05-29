Без мангала и барбекю: как приготовить вкусный шашлык в духовке

На улице дождливая и ветреная погода, что не способствует барбекю и шашлыкам на мангале в компании друзей. Однако вкусный шашлык можно приготовить и не выходя на улицу.

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Кулинарный блогер Юлия Симончук рассказала, как приготовить вкусное блюдо в духовке.

Шашлык в духовке с особым маринадом

Ингредиенты:

свинина (ошеек) – 1,5 кг;

лук — 4-5 шт;

соевый соус – 100 мл;

соус аджика — 2 ст. л (полные);

соль – 1 ч. л;

приправа по желанию.

Способ приготовления:

Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами, посолить и размять руками, чтобы выделился сок. Добавить к нему мясо, порезанное средними кусочками, соус аджику и соевый соус. Перемешать и, при желании, добавить приправу.

Мясо отправить мариноваться в холодильник минимум на несколько часов, а еще лучше – на ночь.

Духовку разогреть до 200 градусов.

Мясо без лука нанизать на шпажки, предварительно замочив их (шпажки) на 30 минут в воде. Выложить шашлык на любую форму и отправить в духовку примерно на 30 минут, переворачивая шашлык в процессе приготовления.

Подавать мясо с луком, зеленью и аджикой.

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