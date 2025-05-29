Без мангала та барбекю: як приготувати смачний шашлик у духовці
Надворі дощова та вітряна погода, що не сприяє барбекю та шашликам на мангалі в компанії друзів. Однак смачний шашлик можна приготувати і не виходячи на вулицю.
Кулінарна блогерка Юлія Симончук розповіла, як приготувати смачну страву в духовці.
Шашлик у духовці з особливим маринадом
Інгредієнти:
- свинина (ошийок) — 1,5 кг;
- цибуля — 4-5 шт;
- соєвий соус — 100 мл;
- соус аджика — 2 ст. л (повні);
- сіль — 1 ч. л;
- приправа за бажанням.
Спосіб приготування:
Цибулю почистити, нарізати тонкими півкільцями, посолити і розім'яти руками, щоб виділився сік. Додати до неї м'ясо, порізане середніми шматочками, соус аджику та соєвий соус. Перемішати і, за бажання, додати приправу.
М'ясо відправити маринуватися в холодильник мінімум на кілька годин, а ще краще — на ніч.
Духовку розігріти до 200 градусів.
М'ясо без цибулі нанизати на шпажки, попередньо замочивши їх (шпажки) на 30 хвилин у воді. Викласти шашлик на будь-яку форму і відправити в духовку приблизно на 30 хвилин, перевертаючи шашлик у процесі приготування.
Подавати м'ясо з цибулею, зеленню та аджикою.
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