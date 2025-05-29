Без мангала та барбекю: як приготувати смачний шашлик у духовці

Надворі дощова та вітряна погода, що не сприяє барбекю та шашликам на мангалі в компанії друзів. Однак смачний шашлик можна приготувати і не виходячи на вулицю.

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Кулінарна блогерка Юлія Симончук розповіла, як приготувати смачну страву в духовці.

Шашлик у духовці з особливим маринадом

Інгредієнти:

свинина (ошийок) — 1,5 кг;

цибуля — 4-5 шт;

соєвий соус — 100 мл;

соус аджика — 2 ст. л (повні);

сіль — 1 ч. л;

приправа за бажанням.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити, нарізати тонкими півкільцями, посолити і розім'яти руками, щоб виділився сік. Додати до неї м'ясо, порізане середніми шматочками, соус аджику та соєвий соус. Перемішати і, за бажання, додати приправу.

М'ясо відправити маринуватися в холодильник мінімум на кілька годин, а ще краще — на ніч.

Духовку розігріти до 200 градусів.

М'ясо без цибулі нанизати на шпажки, попередньо замочивши їх (шпажки) на 30 хвилин у воді. Викласти шашлик на будь-яку форму і відправити в духовку приблизно на 30 хвилин, перевертаючи шашлик у процесі приготування.

Подавати м'ясо з цибулею, зеленню та аджикою.

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