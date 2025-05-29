Как правильно сварить идеальное куриное филе: простой совет от шеф-повара
Сочное куриное филе, не переваренное и не сырое, приготовить очень просто, если придерживаться нескольких простых рекомендаций.
Своим проверенным способом сварить идеальное куриное мясо поделилась шеф-повар Валентина Кущ.
Как приготовить куриное филе?
Ингредиенты:
- куриная грудка – 1 шт;
- соль – щепотка;
- лук зеленый – 2 перышка;
- чеснок – 1 зубчик;
- вода – полтора литра.
Способ приготовления:
Курица должна быть комнатной температуры. Достаньте ее из холодильника за несколько часов до варки. В кастрюлю залить воду, добавить лук, чеснок и соль, довести до кипения.
Вода должна булькать.
Выложить в кастрюлю мясо, накрыть крышкой и варить ровно одну минуту на среднем огне, после чего выключить плиту. При этом крышку кастрюли открывать нельзя. Оставьте курицу в кипятке еще на 25 минут. Только после этого ее можно доставать и употреблять в пищу.
Если будете брать больше филе по количеству, то норму воды увеличьте до 2 литров.
Вес сырого филе должен быть 250 гр. Если он больше, то варить мясо необходимо до трех минут.
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