Офицер без высшего образования: как отразятся на фронте изменения в законе о военной службе

Теперь чтобы получить офицерское звание, не обязательно иметь высшее образование, достаточно — боевой опыт от 6 месяцев. Впрочем, военнослужащие без "вышки" и раньше могли занимать офицерские должности, но званий при этом не получали.

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Во вторник, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий во время военного положения присваивать офицерские звания сержантам, у которых есть боевой опыт от полугода, но нет специального высшего образования. Помимо этого, у тех, кто претендует на звание офицера, не должно быть непогашенных дисциплинарных взысканий.

Раньше офицерское звание присваивали только защитникам со специальным высшим образованием. Во время действия особого периода, например, военного положения, основанием могло быть высшее образование не ниже бакалавра с прохождением курса военной подготовки, который соответствует профилю служебной деятельности.

Законодатели сохранили обязанность прохождения теоретического курса военной подготовки для офицеров без высшего образования, только обучаться они будут уже после войны.

Также согласно пояснительной записке к закону, инициатива направлена на то, чтобы предотвратить дискриминацию солдат, которые фактически, но без звания, занимают офицерские должности, но не получают соответствующих выплат.

"В странах НАТО высшее образование и офицерские звания не связаны между собой, важен боевой опыт. Идея высшего образования для офицеров возникла в СССР и ввел ее Брежнев, тогда же и появилась новая промежуточная должность — прапорщик. К уже имеющемуся первичному военному образованию добавили дисциплины технических наук и получение такого образования затянулось до 5 лет", — говорит Фокусу военный эксперт института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

При этом увеличилась и нагрузка на бюджет — больше денег выделялось на военные училища. По словам эксперта, новый закон направлен еще и на то, чтобы перенаправить бюджет из военно-образовательных учреждений на более эффективные военные направления.

"Война требует, как можно быстрее подготавливать тех, кто будет направлять войска. Но не правильно думать, что офицерский состав в ВСУ заканчивается и именно поэтому приняли закон. Такой метод применялся и в Великую отечественную войну, когда за 6 месяцев готовили офицеров, экономили время. Решение властей в этом вопросе понятно, но нужно учитывать, что качество офицеров при этом не увеличится", — считает Козий.

Бесспорно, боевой опыт военнослужащего очень важен и солдаты охотнее пойдут за тем, кто воюет на фронте не первый год, нежели за тем, кто пять лет изучал тактику ведения боя, но не применял ее на деле. Но по словам эксперта, теория и изучение военных дисциплин способны уберечь солдат от роковых ошибок на фронте.

"Кто на сегодняшний день из выпускников, молодых лейтенантов, может мне ответить на простой вопрос: нужно ли ему вакуумное оружие для прохождения первой и второй линий обороны? Вряд ли большое количество сможет ответить правильно. А этому учат, и подобные знания способны уберечь жизни солдат и вести эффективные боевые действия" — говорит Козий.

Должна существовать теоретическая подготовка военных, и в частности изучение основ о перспективах оружия, их новом применении и принципах работы с боеприпасами современного образца. По словам эксперта, своевременно полученные знания способно уберечь жизни солдат, которые добывают их на практике в бою.

"Это все равно что балерину готовить в зале тяжелой атлетики. Я не говорю, что высшее образование военного в условиях нынешней войны крайне важно, но важно чтобы у офицерского состава были теоретические знания, способные повлиять на ход военных действий. А можно ли такие получить в полном объеме за месяц? Вряд ли", — считает Козий.

Фокус ранее писал о том, что 30 июня Владимир Зеленский подписал закон, касающийся выплат военным. Согласно документу, зарплаты повысили срочникам, курсантам и инструкторам. Кроме того, закон увеличил продолжительность отпусков для военнослужащих.

Также, 29 июня стало известно, что депутаты Верховной Рады расширили список призывников на службу в 2023 году. Изменения коснулись тех украинцев, на попечении которых находятся родственники с инвалидностью первой и второй групп.