Месть "вагнеровцев": эксперты рассказали, будет ли восстание в РФ после гибели Пригожина

После авиакатастрофы в Тверской области, в результате которой погибли Евгений Пригожин и его команда, сторонники ЧВК "Вагнер" могут отомстить виновникам случившегося. Эксперты считают, что к масштабной "турбулентности" внутри страны это не приведет, однако в долгосрочной перспективе может повлиять на ход войны в Украине.

Related video

В среду, 23 августа, спустя два месяца после неудавшегося восстания "вагнеровцев", в авиакатастрофе погибает вся верхушка ЧВК "Вагнер". На борту частного самолета были Евгений Пригожин и два его заместителя — Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов. Сторонники главы ЧВК осыпают проклятиями тех, кто виновен в гибели их "героев", и заявляют, что после таких событий война им больше не нужна.

Есть ли вероятность новых мятежей в России на фоне гибели Пригожина, Фокус узнал у экспертов.

Сигнал всем россиянам

Ликвидация Пригожина — одна из версий авиакатастрофы в Тверской области, которую обсуждали в медийном пространстве — было делом чести лично Путина, считает политолог Олег Постернак. В разговоре с Фокусом эксперт отмечает, что политическое унижение, которое испытал российский лидер в июне в связи с мятежом "вагнеровцев", хоть и неудавшимся, повлияло на его дальнейшие решения. А тот факт, что после восстания Пригожин чувствовал себя уверено и даже появлялся на масштабных мероприятиях, вроде африканского форума в Санкт-Петербурге, окончательно укрепило лидера Кремля в необходимости "убрать" неудобного соратника и послать четкий сигнал не только элитам, но и всем россиянам — "ради сохранения действующего режима он готов на все".

"В самолете ведь кроме Пригожина и его заместителей были стюардесса и пилоты, которые не имели отношения к деятельности главы ЧВК "Вагнер". И если самолет действительно сбила российская ПВО, а такой сценарий хоть и не официальный, но наиболее обсуждаемый в медийном пространстве, это был акт государственного терроризма. И это означает, что для всего населения РФ это конкретный знак — Путин не пощадит никого, ради достижения своих политических целей", — говорит Постернак.

По этой причине политической "турбулентности" из-за убийства Пригожина в ближайшее время в РФ не будет. Скорее всего, по словам Постернака, "вагнеровцы" не станут предпринимать редких действий. Во-первых, у них нет для этого ресурсов, во-вторых, в Кремле после неудачного мятежа Пригожина в июне сделали работу над ошибками и действуют на опережение. Еще вчера в Ростове-на-Дону по сигналу подняли полицию, зная, что часть наемников наверняка будет пылать гневом и желанием возмездия после смерти своего лидера. Единственное, как могут отомстить наемники — убрать тех, кого они считают причастными к случившемуся. По словам политолога Игоря Рейторовича, такой сценарий вполне реален, хоть и не приведет к революции в ближайшей перспективе.

"Внутри системы могут быть сценарии мести на уровне террористических актов. Могут убить кого-то из представителей Минобороны или тех, кого считают виновными в гибели Пригожина. Но это тоже не станет поводом для псевдореволюции. В России, думаю, ни у кого нет сомнений, что Пригожин и компания погибли при участии верхушки власти РФ. И те, кто это сделали, выпустили джина из бутылки. Теперь не действуют никакие гарантии и договоренности и можно решать вопросы таким криминальным образом. Поэтому если через время погибнет какой-нибудь генерал, все скажут — "по-пацански поступили"", — говорит Фокусу Рейторович.

Путину нельзя верить

Эксперты считают, что гибель Пригожина может повлиять на дальнейший ход военных действий РФ в Украине. По словам Постернака, "вагнеровцы", с точки зрения военного дела, были сильным подразделением. Пригожин выполнял финансовые обязательства перед ними и много времени, сил и денег вкладывал в их обучение, поэтому для многих военнослужащих РФ они были образцом. И теперь, когда государство так отнеслось к тем, кто активно участвовал в полномасштабном вторжении в Украину, может резко снизится мотивации дальше вести войну.

"Военные могут подумать, а ради чего им воевать, чтобы потом их всех перебили, как "вагнеровцев", и оставили без уважения и материального обеспечения?", — продолжает Постернак.

Рейторович добавляет, что в перспективе Россия может забыть про активное использование наемников на фронте, и армии РФ придется искать новые механизмы, как рекрутировать людей в свои ряды.

"У власти РФ остался единственный механизм — новая волна мобилизации. Потому что раньше вопрос недостатка людей на фронте решали с помощью наемников. У этого механизма не было социального эффекта, потому что преимущественно такой путь выбирали те, кто хотел воевать, или вступали в ряды армии от безнадеги, но все же по своей воли. А теперь надо вернуться к мобилизационной практике. А у людей ноль мотивации. Это может повлиять на настроения внутри российского общества в долгосрочной перспективе", — говорит Рейторович.

Кроме того, расправа с верхушкой "вагнеровцев", по мнению экспертов, должна стать очередным подтверждением для Украины и Запада, что с Путиным нельзя вести переговоры.

"Пригожин чувствовал себя беспечно, потому что получил личные гарантии Путина. Было соглашение, которое гарантировало ему жизнь, об этом говорил [Александр] Лукашенко. А теперь получается, что Путин свои личные гарантии отозвал, и слово не сдержал, а это значит, что любой договор с ним бесперспективен. Он обманет и все равно сделает, как хочет. Нет смысла вести диалоги", — говорит Постернак.

Фокус ранее подробно разбирал версии, почему самолет Пригожина потерпел крушение.

Напомним, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, в России после гибели Пригожина начнется "смутное время", которое будет сопровождаться смертями.