Помста "вагнерівців": експерти розповіли, чи буде повстання в РФ після загибелі Пригожина

Після авіакатастрофи у Тверській області, внаслідок якої загинули Євген Пригожин і його команда, прихильники ПВК "Вагнер" можуть помститися винуватцям того, що сталося. Експерти вважають, що до масштабної "турбулентності" всередині країни це не призведе, проте в довгостроковій перспективі може вплинути на перебіг війни в Україні.

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У середу, 23 серпня, через два місяці після невдалого повстання "вагнерівців", в авіакатастрофі гине вся верхівка ПВК "Вагнер". На борту приватного літака були Євген Пригожин і два його заступники — Дмитро Уткін і Валерій Чекалов. Прихильники глави ПВК обсипають прокльонами тих, хто винен у загибелі їхніх "героїв", і заявляють, що після таких подій війна їм більше не потрібна.

Чи є ймовірність нових заколотів у Росії на тлі загибелі Пригожина, Фокус дізнався в експертів.

Сигнал усім росіянам

Ліквідація Пригожина — одна з версій авіакатастрофи у Тверській області, яку обговорювали в медійному просторі — була справою честі особисто Путіна, вважає політолог Олег Постернак. У розмові з Фокусом експерт зазначає, що політичне приниження, якого зазнав російський лідер у червні у зв'язку з заколотом "вагнерівців", хоч і невдалим, вплинуло на його подальші рішення. А той факт, що після повстання Пригожин почувався впевнено і навіть з'являвся на масштабних заходах, на кшталт африканського форуму в Санкт-Петербурзі, остаточно зміцнило лідера Кремля в необхідності "прибрати" незручного соратника і послати чіткий сигнал не лише елітам, а й усім росіянам — "заради збереження чинного режиму він готовий на все".

"Адже в літаку, крім Пригожина і його заступників, були стюардеса і пілоти, які не мали стосунку до діяльності глави ПВК "Вагнер". І якщо літак дійсно збила російська ППО, а такий сценарій хоч і не офіційний, але найбільш обговорюваний у медійному просторі, це був акт державного тероризму. І це означає, що для всього населення РФ це конкретний знак — Путін не пощадить нікого, заради досягнення своїх політичних цілей", — каже Постернак.

З цієї причини політичної "турбулентності" через убивство Пригожина найближчим часом у РФ не буде. Найімовірніше, за словами Постернака, "вагнерівці" не робитимуть рідкісних дій. По-перше, у них немає для цього ресурсів, по-друге, у Кремлі після невдалого заколоту Пригожина в червні зробили роботу над помилками і діють на випередження. Ще вчора в Ростові-на-Дону за сигналом підняли поліцію, знаючи, що частина найманців, напевно, буде палати гнівом і бажанням відплати після смерті свого лідера. Єдине, як можуть помститися найманці — прибрати тих, кого вони вважають причетними до того, що сталося. За словами політолога Ігоря Рейторовича, такий сценарій цілком реальний, хоч і не призведе до революції в найближчій перспективі.

"Усередині системи можуть бути сценарії помсти на рівні терористичних актів. Можуть убити когось із представників Міноборони або тих, кого вважають винними в загибелі Пригожина. Але це теж не стане приводом для псевдореволюції. У Росії, думаю, ні в кого немає сумнівів, що Пригожин і компанія загинули за участю верхівки влади РФ. І ті, хто це зробили, випустили джина з пляшки. Тепер не діють жодні гарантії та домовленості і можна вирішувати питання в такий кримінальний спосіб. Тому якщо через деякий час загине який-небудь генерал, усі скажуть — "по-пацанськи вчинили", — каже Фокусу Рейторович.

Путіну не можна вірити

Експерти вважають, що загибель Пригожина може вплинути на подальший перебіг військових дій РФ в Україні. За словами Постернака, "вагнерівці", з точки зору військової справи, були сильним підрозділом. Пригожин виконував фінансові зобов'язання перед ними і багато часу, сил і грошей вкладав у їхнє навчання, тому для багатьох військовослужбовців РФ вони були взірцем. І тепер, коли держава так поставилася до тих, хто брав активну участь у повномасштабному вторгненні в Україну, може різко знизиться мотивація далі вести війну.

"Військові можуть подумати, а заради чого їм воювати, щоб потім їх усіх перебили, як "вагнерівців", і залишили без поваги та матеріального забезпечення?", — продовжує Постернак.

Рейторович додає, що в перспективі Росія може забути про активне використання найманців на фронті, і армії РФ доведеться шукати нові механізми, як рекрутувати людей до своїх лав.

"У влади РФ залишився єдиний механізм — нова хвиля мобілізації. Бо раніше питання нестачі людей на фронті вирішували за допомогою найманців. Цей механізм не мав соціального ефекту, бо переважно такий шлях обирали ті, хто хотів воювати, або вступали до лав армії від безнадії, але все ж таки з власної волі. А тепер треба повернутися до мобілізаційної практики. А в людей нуль мотивації. Це може вплинути на настрої всередині російського суспільства в довгостроковій перспективі", — каже Рейторович.

Крім того, розправа з верхівкою "вагнерівців", на думку експертів, має стати черговим підтвердженням для України і Заходу, що з Путіним не можна вести переговори.

"Пригожин почувався безтурботно, тому що отримав особисті гарантії Путіна. Була угода, яка гарантувала йому життя, про це говорив [Олександр] Лукашенко. А тепер виходить, що Путін свої особисті гарантії відкликав, і слова не дотримав, а це означає, що будь-який договір із ним безперспективний. Він обдурить і все одно зробить, як хоче. Немає сенсу вести діалоги", — каже Постернак.

Фокус раніше детально розбирав версії, чому літак Пригожина зазнав аварії .

Нагадаємо, на думку радника глави ОП Михайла Подоляка, у Росії після загибелі Пригожина почнеться "непевний час", який супроводжуватиметься смертями.