Экс-глава МИД назвал положительный фактор в медленном темпе поставок оружия Украине (видео)

Изготавливать самолеты F-16 или ЗРК Patriot Украина возможности не имеет, но выпуск боеприпасов, взрывчатки, систем РЭБ и другой техники, как считает дипломат Владимир Огрызко, государство вполне способно наладить.

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Медленные темпы поставок западного оружия могут подтолкнуть Украину к активизации усилий по собственному производству. Об этом сообщил бывший министр иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Владимир Огрызко YouTube-каналу Фокус.

Он вспомнил слова нынешнего руководителя Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы о "плачевном состоянии" военной промышленности Европы. Также одним из факторов является европейская бюрократия.

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"Думаю, есть шанс ситуацию исправить", — рассказал он.

Такая ситуация, как считает Владимир Огрызко, способна подтолкнуть к мысли о том, что стоит производить собственное оружие в нужном количестве. В таком случае и не надо будет постоянно просить вооружение у партнеров.

Изготавливать самолеты F-16 или ЗРК Patriot Украина возможности не имеет, но боеприпасы, взрывчатку, системы РЭБ и другую технику государство вполне способно наладить. Украинские специалисты уже имеют опыт в этой области. Это дает нам возможность подумать над тем, как быстро и максимально эффективно наладить производство этого оружия собственными силами.

"И это будет лучший ответ на потенциальные угрозы того, что нам будут давать меньше, или по каким-то причинам, мы не будем получать оружие вовремя", — добавил дипломат.

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Война в Украине: военная помощь Запада

В материале Time отметили, что Конгресс США все же может одобрить финансирование на 60 миллиардов для Украины, которые запросил президент Джо Байден, однако существует большая неопределенность в том, чего ожидать в будущем. В сообщении говорится о том, что западные лидеры предупреждают президента Украины Владимира Зеленского о том, что "время не на стороне его страны".

Напомним, 16 ноября, как сообщили в CNBC, США тратят миллиарды, чтобы вооружить армию боевыми лазерами. Эксперты назвали причину таких действий.