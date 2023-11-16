Ексголова МЗС назвав позитивний фактор у повільному темпі постачання зброї Україні (відео)

Виготовляти літаки F-16 чи ЗРК Patriot Україна можливості не має, але випуск боєприпасів, вибухівки, систем РЕБ та іншої техніки, як вважає дипломат Володимир Огризко, держава цілком спроможна налагодити.

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Повільні темпи постачання західної зброї можуть підштовхнути Україну до активізації зусиль щодо власного виробництва. Про це повідомив колишній міністр закордонних справ, надзвичайний і повноважний посол України в Австрії та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Володимир Огризко YouTube-каналу Фокус.

Він пригадав слова теперішнього керівника Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби щодо "жалюгідного стану" військової промисловості Європи. Також одним із факторів є європейська бюрократія.

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"Думаю, є шанс ситуацію виправити", – розповів він.

Така ситуація, як вважає Володимир Огризко, здатна підштовхнути до думки про те, що варто виробляти власну зброю у потрібній кількості. У такому разі й не треба буде постійно просити озброєння у партнерів.

Виготовляти літаки F-16 чи ЗРК Patriot Україна можливості не має, але боєприпаси, вибухівку, системи РЕБ та іншу техніку держава цілком спроможна налагодити. Українські фахівці вже мають досвід у цій галузі. Це дає нам можливість подумати над тим, як швидко та максимально ефективно налагодити виробництво цієї зброї власними силами.

"І це буде найкраща відповідь на потенційні загрози того, що нам будуть давати менше, чи з якихось причин, ми не отримуватимемо зброю вчасно", – додав дипломат.

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В матеріалі Time зазначили, що Конгрес США усе ж таки може схвалити фінансування на 60 мільярдів для України, які запросив президент Джо Байден, однак існує велика невизначеність у тому, чого очікувати в майбутньому. У повідомленні йдеться про те, що західні лідери попереджають президента України Володимира Зеленського про те, що "час не на боці його країни".

Нагадаємо, 16 листопада, як повідомили у CNBC, США витрачають мільярди, щоб озброїти армію бойовими лазерами. Експерти назвали причину таких дій.