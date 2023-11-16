США витрачають мільярди, щоб озброїти армію бойовими лазерами: експерти назвали причину

Американські військові вже випробовують прототипи лазерних систем DE M-SHORAD і HELIOS, а також зацікавлені в ізраїльській Iron Beam.

Related video

Війна між Ізраїлем і ХАМАС стала черговим поштовхом для розвитку систем захисту від дронів і ракет за допомогою нових типів озброєнь, зокрема лазерних систем. Таку думку висловлює американський новинний портал CNBC.

Важливо

Військові отримають броньовики з лазерами LOCUST HEL: ефективно збиватимуть дрони ворога

США та Ізраїль стали активніше інвестувати в інноваційні лазерні системи ураження безпілотників і ракет. Наприклад, за даними порталу, Ізраїль інвестував у систему Iron Beam, яка виробляє високоенергетичний лазер, на додаток до батарей Iron Dome, які використовують для запуску перехоплювачів для знищення ракет, що наближаються. Розвивати систему Iron Beam Ізраїлю збираються допомагати й Сполучені Штати, вбачаючи в ній величезну перспективу.

За словами Брайан Кларк, старшого наукового співробітника Інституту Гудзона, лазер, на відміну від стандартних ракет класу "земля-повітря", дає вам, по суті, нескінченний запас можливостей перехоплення, бо лазер перезаряджатиметься і працюватиме, доки є доступ до електрики, і надалі збиватиме ворожі дрони та ракети.

4 прототипи системи DE M-SHORAD уже надійшли в армію США Фото: U.S. Army

Лазерні та інші енергетичні системи наразі починають більш широко використовуватися в польових умовах у США. Систему DE M-SHORAD було випробувано армією США 2023 року на полігоні Юма. Військово-морський флот має HELIOS, або високоенергетичний лазер із вбудованим оптичним осліплювачем і спостереженням, встановлений на авіаносці USS Preble, есмінці класу "Арлі Берк".

"Зараз ми перебуваємо на переломному етапі, коли справа доходить до використання цієї лазерної зброї спрямованої енергії. Різні служби у збройних силах США створюють прототипи цих систем і експериментують із ними", — прокоментував Масао Дальгрен, науковий співробітник проєкту протиракетної оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

До того ж американська компанія Kord Technologies розробляє лазерну зброю для засобів ППО, розташованих на борту бойових броньованих машин Stryker. Після низки випробувань, інженери внесуть конструктивні зміни в прототипи.

Раніше Фокус розповідав, що компанія EOS представила потужну лазерну гармату Dazzler. Лазерна зброя потужністю 500 Вт виводить з ладу оптику безпілотників і вважається зброєю "м'якого ураження".