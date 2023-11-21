Ударит по экономике РФ: какие могут быть последствия у конфликта Москва-Хельсинки

Россия решила дестабилизировать ситуацию в одной из стран НАТО и организовала поток мигрантов в Финляндию. Крупнейшие пункты пропуска через границу теперь закрыты для россиян. Фокус разбирался, сможет ли конфликт Москвы и Хельсинки усилить вероятность Третьей мировой войны.

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Финляндия закрыла несколько крупнейших наземных пунктов пропуска на границе с Россией до 18 февраля 2024 года, что усилило напряжение РФ с одной из стран-членов НАТО. Причиной стал поток нелегальных мигрантов, который, по мнению финских властей, организовала Москва в ответ на присоединение Финляндии к Альянсу. Перед тем как закрыть пункты пропуска власти Финляндии направили к границе с РФ военных, чтобы контролировать ситуацию и построить укрепления.

В Кремле действия западных соседей "вызывали сожаление". Там отмечали, что между странами "нет диалога".

После случившегося, по информации российских СМИ, некоторые граждане РФ, проживающие на территории Финляндии, провели митинг в Хельсинки. Они обеспокоены тем, что не смогут видеться с родственниками.

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия намерена использует тактику гибридной войны на финской границе, организовав поток мигрантов. В 2021 году Москва действовала по тому же принципу на границе Беларуси и Польши, устраивая провокации, чтобы затем обвинить Альянс в агрессии.

Принцип домино

На фоне полномасштабной войны в Украине, поставившей под угрозу безопасность в Европе, Россия активно ведет гибридную войну против стран Запада. По словам политолога Владимира Фесенко, попытка устроить миграционный кризис в Финляндии с целью дестабилизации ситуации внутри страны — один из ярких примеров.

"Это технология гибридной войны. РФ рассматривает свои взаимоотношения с Западом, и даже с ситуативными партнерами, каким была Финляндия, в формате холодной войны. Кремль не готов к еще одной горячей войне, но в будущем такой риск есть. Западные аналитики предупреждают, что Москве понадобится шесть лет в случае заморозки войны в Украине, чтобы подготовить новое наступление. Известно, что Россия уже готовит в Боснии раскол и пытается спровоцировать новый конфликт на Балканах", — говорит Фокусу Фесенко.

Эксперты отмечают, что история с мигрантами в Финляндии напоминает инцидент на польско-белорусской границе в 2021 году, когда между странами нарастал конфликт из-за потока нелегальных мигрантов через Беларусь в ЕС. В пограничной службе Польши тогда заявляли, что с начала 2021 года в страну пытались попасть 30 тысяч мигрантов. Осенью на фоне конфликта Варшава ввела чрезвычайное положение в пограничной полосе с Беларусью в Подляском и Люблинском воеводствах. А польский Сейм утвердил план строительства стены на польско-белорусской границе стоимостью 350 миллионов евро.

Финляндия запустила принцип домино. Ее примеру могут последовать Литва, Латвия, Эстония — и тоже полностью закрыть свои границы для россиян. Олег Постернак, политический аналитик

В нынешней ситуации Кремль пытается провести аналогию — в 2021 году за провокациями в Польше последовало полномасштабное вторжение РФ в Украину. Инцидент в Финляндии, по задумке российских пропагандистов, вероятно, должен усилить ощущение угрозы в западном мире.

Кроме того, противостояние Москвы с Хельсинки вписывается в избирательную кампанию Путина, выстроенную на теме холодной войны с Западом. Выборы президента в РФ должны состоятся в марте 2024 года.

На пороге Третьей мировой войны?

Несмотря на попытки России показать, что она способна вмешиваться во внутренние процессы других стран, эффект от противостояния с Западом прямо противоположный. По словам политического аналитика Олега Постернака, в конце января следующего года в Финляндии пройдут президентские выборы. В условиях напряженной электоральной борьбы, для кандидатов крайне важным будет гарантировать безопасность на границе. В перспективе конфликт Москвы с Хельсинки может не разрешится, что ударит по экономике РФ.

"Закрытие пограничных пунктов — это радикально, потому что через границу идет товарооборот, туристический поток.

Финляндия запустила принцип домино. Ее примеру могут последовать Литва, Латвия, Эстония — и тоже полностью закрыть свои границы для россиян", — отмечает эксперт.

Российские пропагандисты в ответ на действия Финляндии угрожали стране НАТО войной. По мнению экспертов, для Кремля не составит труда объяснить своим гражданам необходимость вооруженного конфликта с Альянсом. Однако пока что серьезных намерений у Москвы вступать в открытую конфронтацию нет, так как для этого недостаточно ресурсов.

"Кремль не способен вести еще одну полномасштабную войну, хотя прямое столкновение РФ со странами НАТО сыграло бы в пользу Украины, ведь в таком случае удалось бы уничтожить страну-агрессора", — говорит Фокусу политический эксперт Александр Кочетков.

Собеседники Фокуса считают, что мировые лидеры, хотя и не любят говорить о перспективах Третьей мировой войны, понимают — если Путина не остановить в Украине, он придет в Европу. А если Россия будет ослаблена — она не сможет начать новую войну.

"Если в Кремле будут считать, что Запад проиграл войну в Украине, пошел на невыгодные для себя компромиссы, тогда это ободрит Путина, и риск новой агрессии будет высокий", — отмечает Фесенко.

Пока, по мнению экспертов, мир не стоит на пороге Третьей мировой войны, так как этот вариант решения конфликта в глобальных масштабах не является единственным.

"Мы руководствуемся тем, что любая мировая система склонна к взвешенным решениям. Но мы вступили в череду 20-х годов, когда сценарии "черных лебедей" — мало прогнозируемых вещей, становятся возможными. Есть видимость, что конфликт купируют. Но все чаще от мировых политиков, аналитиков, экспертов можно услышать подобные заявления", — добавляет Постернак.

Напомним, по словам финского главы государства Саули Ниинисте, Москва не может смириться с тем, что теперь она граничит с еще одним членом НАТО, поэтому устраивает провокации.

Также Фокус писал, что в ноябре Финляндия запретила россиянам заезжать в страну на велосипедах. Связано это с тем, что поток граждан на этом виде транспорта значительно увеличился. После этого власти решили ввести ограничения.