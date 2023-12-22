ФРГ не продержится и недели против РФ: Путин хочет паузы, чтобы атаковать ЕС, — политолог (видео)

Евросоюз стал более жестким по отношению к пророссийскому направлению и все европейские "орбаны" не имеют никакого влияния на решения организации, отмечает кандидат политических наук Алексей Буряченко.

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Европейские страны НАТО, в том числе Франция и Германия обязательно подставят ВСУ свое плечо, пока в США идут переговоры между демократами и республиканцами о разблокировании очередного пакета помощи. Тем более, что отдельные страны ЕС уже подтвердили свою дальнейшую военную поддержку Украины. Об этом в интервью Фокусу заявил кандидат политических наук, политолог Алексей Буряченко.

Германия увеличила пакет помощи до €9 млрд, Нидерланды еще на €2 млрд, Дания поставит оружия на €1 млрд, а также будет помощь от Норвегии и даже Японии, отмечает эксперт. Также Владимир Зеленский провел успешные переговоры со Всемирным банком и МВФ относительно финансовой поддержки.

"Конечно, все эти деньги не позволят нам без всяких проблем войти в 2024 год, — акцентирует эксперт, — Но все пакеты помощи, в том числе и европейский на €50 млрд и пакет помощи от США на $62 млрд будут проголосованы уже в январе".

Также политолог отмечает, что за последний год Евросоюз стал более жестким по отношению к пророссийскому направлению и все европейские "орбаны" не имеют никакого влияния на решения ЕС. К тому же Европейским союз знал активнее развивать и наращивать военно-промышленный сектор выпуская все больше боеприпасов на примере той же Финляндии и стали все больше говорить о всеевропейской армии.

"Европейский союз понимает в какой ситуации он оказался, ведь, по сути, Германия не имеет вооруженных сил и по оценкам аналитиков и недели не выдержит против нашествия РФ, — говорит Алексей Буряченко, — Поэтому в ЕС есть четкое понимание, что без поддержки Украины у России попросту развяжутся руки".

По данным политолога, в ЕС сейчас заезжает огромное количество российских эмиссаров, которые пытаются расшатать местный истеблишмент на тему "несомненной победы Трампа в США и как следствие политической турбулентности в ЕС". Поэтому они пытаются склонить Евросоюз к переговорам на российских условиях, в том числе на тех границах, где уже стоят путинские войска и таким образом ЕС больше не будет тратить деньги на войну.

Итак, отмечает эксперт, россияне сейчас бросают все свои дипломатические, медийные и финансовые усилия, чтобы Путин мог развязать себе руки в отношении Украины. Это надо Кремлю, чтобы накопить за год-два свои силы и уже ударить по Европе.

Алексей Буряченко напоминает, что следующие выборы Путина в марте 2024 года станут его последней каденцией, поэтому он захочет уйти "по-королевски". Конечно, в понимании слова такого агрессивного и имперского государства, как РФ.

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