ФРН не протримається й тижня проти РФ: Путін хоче паузи, щоб атакувати ЄС, — політолог (відео)

Євросоюз став жорсткішим стосовно проросійського напрямку, і всі європейські "орбани" не мають жодного впливу на рішення організації, зазначає кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

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Європейські країни НАТО, у тому числі Франція та Німеччина, обов'язково підставлять ЗСУ своє плече, поки в США точаться переговори між демократами та республіканцями про розблокування чергового пакета допомоги. Ба більше, окремі країни ЄС уже підтвердили свою подальшу військову підтримку України. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив кандидат політичних наук, політолог Олексій Буряченко.

Німеччина збільшила пакет допомоги до €9 млрд, Нідерланди ще на €2 млрд, Данія надасть зброї на €1 млрд, а також буде допомога від Норвегії та навіть Японії, зазначає експерт. Також Володимир Зеленський провів успішні переговори зі Світовим банком і МВФ щодо фінансової підтримки.

"Звичайно, усі ці гроші не дозволять нам без жодних проблем увійти у 2024 рік, — акцентує експерт. — Але всі пакети допомоги, у тому числі і європейський на €50 млрд і пакет допомоги від США на $62 млрд будуть проголосовані вже в січні".

Також політолог відзначає, що за останній рік Євросоюз став жорсткішим стосовно проросійського напрямку, і всі європейські "орбани" не мають жодного впливу на рішення ЄС. До того ж Європейський Союз знав активніше розвивати й нарощувати військово-промисловий сектор, випускаючи все більше боєприпасів, наприклад, та ж Фінляндія, і стали все більше говорити про всеєвропейську армію.

"Європейський Союз розуміє, у якій ситуації він опинився, адже по суті Німеччина не має озброєних сил, та, за оцінками аналітиків, і тижня не витримає проти навали РФ, — говорить Олексій Буряченко. — Тому в ЄС є чітке розуміння, що без підтримки України в Росії попросту розв'яжуться руки".

За данними політолога, до ЄС зараз заїжджає величезна кількість російських емісарів, які намагаються розхитати місцевий естеблішмент на тему "безсумнівної перемоги Трампа в США та як наслідок політичної турбулентності в ЄС". Тому вони намагаються схилити Євросоюз до переговорів на російських умовах, у тому числі на тих межах, де вже стоять путінські війська, і так ЄС більше не витрачатиме гроші на війну.

Отже, зазначає експерт, росіяни зараз кидають усі свої дипломатичні, медійні та фінансові зусилля, щоб Путін міг розв'язати собі руки стосовно України. Це треба Кремлю, щоб накопичити за рік-два свої сили та вже вдарити по Європі.

Олексій Буряченко нагадує, що наступні вибори Путіна в березні 2024 року стануть його останньою каденцією, тому він захоче піти "по-королівськи". Звичайно. у розумінні слова такої агресивної та імперської держави як РФ.

Раніше Фокус розповідав, на які непопулярні кроки доведеться піти владі, якщо західна допомога не надійде.