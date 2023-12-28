"Неприкасаемые" политики: начнется ли массовый призыв экс-нардепов из-за нового закона о мобилизации

Экс-нардепы не спешат пополнять ряды ВСУ, а некоторые успели даже уехать из страны под видом волонтеров. Если правила мобилизации ужесточат, начнут ли бывших народных депутатов массово призывать в ВСУ, Фокус разбирался.

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Новый законопроект о мобилизации, который предлагает ужесточить правила призыва и усилить ответственность для уклонистов, вызвал живое обсуждение в обществе, а также в очередной раз актуализировал чувствительный вопрос — почему обычные граждане защищают страну, а народные депутаты и чиновники призыву не подлежат. И если на эту тему украинцы получили объяснение — если мобилизовать половину Верховной Рады, ее деятельность будет заблокирована, то почему политики прошлых созывов не спешат пополнить ряды ВСУ — вопрос остается открытым.

Согласно действующему закону, отсрочка от мобилизации во время военного положения есть у широкого ряда госслужащих. Однако этот пункт не касается бывших народных избранников, о чем говорится и в новом законопроекте.

Батальон госслужащих

В декабре 2023 года замглавы комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и Марьяна Безуглая заявила, что технически в Украине можно мобилизовать народных депутатов. Для этого Верховной Раде нужно убрать отсрочку в законе, проголосовать за соответствующие изменения, а президенту — подписать закон. Однако если половину нардепов мобилизуют, заменить можно будет только списочников. Тех, кого выбирали на мажоритарных округах, заменить по закону не получится. В таком случае у ВР будет недостаточно голосов, чтобы принимать решения, и это заблокирует работу Верховной Рады.

При этом, по словам политика, ей известно об одном случае мобилизации народного депутата в ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Речь о Романе Лозинском. Что касается других, по мнению Безуглой, "тусоваться с военными или помогать — не равно воевать".

Известно, что в первые месяцы полномасштабной войны некоторые госслужащие, такие как нардеп Владимир Вятрович и бывший глава парламента Андрей Парубий, присоединились к обороне столицы в рядах ТРО. Также на фронт отправился бывший нардеп от фракции ЕС Михаил Забродский. В марте 2023 года он получил должность в руководстве Вооруженных Сил Украины.

Среди действующих нардепов в рядах ВСУ Сергей Рудык. Он активно публикует фотографии в форме и отчитывается о помощи военным.

Есть среди военнослужащих и бывшие народные депутаты. Так в октябре 2022 года ряды ВСУ пополнил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Судя по странице политика в соцсетях, он по-прежнему служит в армии, активно публикуя фотографии в форме. Однако в СМИ писали, что у Ляшко на фронте якобы есть личный охранник. Сам нардеп информацию комментировал сдержано — он сообщил, что не собирается тратить время на то, чтобы реагировать на "бессмысленные, лживые и заказные" обвинения.

Участвовал в большой войне экс-генпрокурор Юрий Луценко. В июле 2023 года его сняли с воинского учета по причине инвалидности. Экс-глава МВД сообщил, что намерен "приближать победу в качестве волонтера". Также на фронте был бывший народный депутат Борислав Береза. В сентябре 2022 года он ​​уволился со службы в ВСУ в связи с состоянием здоровья. В частности, Береза ​​испытывал проблемы со зрением.

Подпадают под призыв?

С начала полномасштабного вторжения народные депутаты неоднократно попадали в различные скандалы, которые в итоге приводили к досрочной приостановке полномочий. Например, из-за командировки за границу летом 2023 года Верховную Раду покинул бывший замглавы комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Аристов. Как известно, экс-нардеп, имеющий доступ к государственной тайне, свободно покинул страну под предлогом встречи с коллегами из литовского Сейма. После официально командировки вместе с семьей Аристов полетел отдохнуть на Мальдивы в 5-ти звездочный отель Waldorf Astoria Maldives на частном острове Итафуши. Эксперты говорили Фокусу, что бывшие нардепы, в том числе Аристов, подлегают призыву. Однако с легкостью могут найти варианты для отсрочки.

"Бывшие нардепы ничем не отличаются от обычных граждан. Тем более на законодательном уровне неприкосновенность с депутатского корпуса снята. Действующих нардепов мобилизовать нельзя, так как будет нарушен законодательный процесс в стране, а это вопрос национальной безопасности. А тех, кто сложил мандаты или нардепов прошлых созывов — без проблем", — считает полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Всего за последний год, по информации Комитета избирателей Украины, досрочно приостановили свои полномочия 17 народных депутатов. Среди тех, кто не фигурирует в уголовных делах: экс-нардепы Максим Ефимов — был председателем депутатской группы "Восстановление Украины", Дмитрий Шпенов (самовыдвиженец), Андрей Холодов (СН), Виталий Данилов ("Батьківщина"). По закону, если нардепы прекращают свои полномочия, они подлежат мобилизации и должны встать на воинский учет.

Некоторые нашли выход из положения и уехали за границу. Например, экс-нардеп Андрей Холодов. А также Сергей Кацуба, Александр Третьяков, Александр Заце. По информации NGL.media, последние трое пересекли границу по системе "Шлях" под видом волонтеров, отправившихся за гуманитарной помощью.

Другие — помогают армии в тылу. Так, например, среди медийных персон, не пополнивших ряды ВСУ — бывшие премьеры Украины Арсений Яценюк и Владимир Гройсман. Оба периодически появляются в телеэфирах. Яценюк помогает фронту по гуманитарному направлению, о чем рассказывает в соцсетях. Похожую деятельность ведет Гройсман.

По словам Жданова, одна из причин, почему так мало слышно о мобилизации бывших нардепов — вероятно, наличие связей.

"У любого публичного человека есть связи, которыми он пользуется. И если возникают проблемы, начинается игра — позвони и реши вопрос. Когда-то таких людей, кто пользовался таким правом, называли "позвоночниками", — добавляет Жданов.

По этой причине ожидать массового призыва политиков вряд ли стоит.

Фокус ранее писал, чем грозит разлад между военным и политическим руководством страны на фоне новых правил мобилизации.

Также Фокус разбирал, что меняет новый законопроект о мобилизации и как в Верховной Раде предлагают ужесточить наказание для тех, кто уклоняется от призыва.