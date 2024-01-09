Помощь Украине не остановится из-за Тайваня, а Китай является предохранителем новой войны, — эксперт (видео)

РФ, КНДР и Иран заинтересованы в новой мировой войне, но этого не хочет Китай. Там лучше будут разжигать "огоньки" конфликтов, чтобы выступать миротворцем и иметь с этого политическую и экономическую выгоду, отмечает глава центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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В постоянном конфликте между Китаем и Тайванем не станет причиной, по которой Украина может получить меньше военной помощи от США. В общем пакете Киев имеет наибольшую долю в более чем $60 млрд, Израиль примерно $14 млрд, а помощь Тайваню не дотягивает и до миллиарда долларов. Об этом в интервью Фокусу рассказал глава центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По его словам, помощь США острову не является столь масштабной, а все это торможение с принятием пакета является зерном раздора между материковым Китаем и поляризацией темы противостояния автократии и демократии. Здесь уже интересна тема не НАТО, а блока AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), который пытается сдерживать Китай в тихоокеанском регионе.

"Для Украины, конечно, сегодня самое главное, чтобы на нас не отодвигали на второй или третий план, ведь такие проявления уже есть, — акцентирует Игорь Чаленко, — Последние два обстрела Украины 29 декабря и 2 января не были достойно восприняты миром. Такие полномасштабные атаки с жертвами не пробили информационный лед на Западе".

На Западе пиковой темой идет обсуждение вопроса пакета помощи в Конгрессе США, отмечает эксперт. Поэтому сейчас представители Украины должны как можно активнее бороться именно за медийное присутствие в западных СМИ, иначе об украинцах забудут, а затем будут гораздо меньше помогать противостоять российской агрессии.

Что касается ситуации между Северной и Южной Кореями, то, по мнению эксперта, поскольку КНДР очень закрытая страна о ее настоящем ВПК нет достоверных данных, но есть подозрения, что там уже есть свое ядерное оружие. США так или иначе придется направить свое внимание и на этот регион, ведь этот вопрос еще касается и Японии, которой тоже угрожает КНДР.

Конечно, в активизации угроз Северной Кореи есть не только интерес Китая, но и России. Эти две страны испытывают всеми способами Соединенные Штаты на прочность и способность присутствия в различных регионах планеты в военных конфликтах, говорит специалист.

"Даже была внешняя попытка разжечь Сербию в соответствии с Косово, — отмечает Игорь Чаленко, — Слава Богу, удалось прийти к общему знаменателю по одному из конфликтных пунктов относительно автомобильных номеров".

По словам эксперта, сейчас Южная Корея поставляет в США снаряды 155 мм, а Вашингтон отправляет в Украину боеприпасы из своих запасов. Но если начнется конфликт с КНДР, то эти поставки могут быть сорваны, ведь Южной Корее придется защищаться.

Поставки КНДР баллистических ракет в РФ, которые уже отметились на территории Украины, еще больше сближают Киев и Сеул, считает специалист. Ведь правительство Южной Кореи теперь может рассмотреть вопрос прямых поставок оружия Украине, на что раньше не решалось.

Как говорит Игорь Чаленко, РФ, КНДР и Иран заинтересованы в новой мировой войне, но этого не хочет Китай. Там лучше будут разжигать "огоньки" конфликтов, чтобы выступать миротворцем и иметь с этого политическую и экономическую выгоду. Поэтому КНР является сегодня предохранителем мировой войны.

Ранее Фокус сообщал, что Россия разворачивает в Беларуси свое ядерное оружие. Иностранные журналисты пишут, что расставив ядерное оружие вблизи границ НАТО россияне заставят Альянс сдаться и прекратить помогать Украине.