Допомога Україні не зупиниться через Тайвань, а Китай є запобіжником нової війни, — експерт (відео)

РФ, КНДР і Іран зацікавлені у новій світовій війні, але цього не хоче Китай. Там краще будуть розпалювати "вогники" конфліктів, щоб виступати миротворцем та мати з цього політичний та економічний зиск, зазначає голова центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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У постійному конфлікті між Китаєм та Тайванем який не стане причиною, за якою Україна може отримати менше військової допомоги від США. В загальному пакеті Київ має найбільшу частку у більш ніж $60 млрд, Ізраїль приблизно $14 млрд, а допомога Тайваню не дотягує і до мільярда доларів. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів голова центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

За його словами, допомога США острову не є настільки масштабною, а все це гальмування з прийняттям пакета є зерном розбрату між материковим Китаєм і поляризацією теми протистояння автократії та демократії. Тут вже цікава тема не НАТО, а блоку AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), який намагається стримувати Китай у тихоокеанському регіоні.

"Для України, звичайно, сьогодні найголовніше, щоб нас не відсували на другий чи третій план, адже такі прояви вже є, — акцентує Ігор Чаленко. — Останні два обстріли України 29 грудня та 2 січня не були гідно сприйняті світом. Такі повномасштабні атаки з жертвами не пробили інформаційну кригу на Заході".

На Заході піковою темою йде обговорення питання пакета допомоги у Конгресі США, зазначає експерт. Тому зараз представники України мають якомога активніше боротись саме за медійну присутність в західних ЗМІ, інакше про українців забудуть, а відтак будуть набагато менше допомагати протистояти російській агресії.

Щодо ситуації між Північною та Південними Кореями, то, на думку експерта, оскільки КНДР дуже закрита країна про її справжній ВПК немає достовірних данних, але є підозри, що там вже є своя ядерна зброя. США так чи інакше доведеться спрямувати свою увагу і на цей регіон, адже це питання ще стосується і Японії, якій теж погрожує КНДР.

Звичайно, в активізації загроз Північної Кореї є не тільки інтерес Китаю, але й Росії. Ці дві країни випробовують всіма способами Сполучені Штати на міцність та здібність присутності у різних регіонах планети у військових конфліктах, каже фахівець.

"Навіть було зовнішнє намагання розпалити Сербію відповідно до Косова, — зазначає Ігор Чаленко. — Дякувати Богові, вдалось дійти спільного знаменника по одному з конфліктних пунктів щодо автомобільних номерів".

За словами експерта, зараз Південна Корея поставляє до США снаряди 155 мм, а Вашингтон відправляє до України боєприпаси зі своїх запасів. Але якщо розпочнеться конфлікт з КНДР, то ці поставки можуть бути зірвані, адже Південній Кореї доведеться захищатись.

Поставки КНДР балістичних ракет до РФ, які вже відмітились на території України, ще більше зближають Київ та Сеул, вважає фахівець. Адже уряд Південної Кореї тепер може розглянути питання прямого постачання зброї Україні, на що раніше не наважувався.

Як каже Ігор Чаленко, РФ, КНДР і Іран зацікавлені у новій світовій війні, але цього не хоче Китай. Там краще будуть розпалювати "вогники" конфліктів, щоб виступати миротворцем та мати з цього політичний та економічний зиск. Тому КНР є сьогодні запобіжником світової війни.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія розгортає у Білорусі свою ядерну зброю. Іноземні журналісти пишуть, що розставивши ядерну зброю поблизу кордонів НАТО росіяни змусять Альянс здатися та припинити допомагати Україні.