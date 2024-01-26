К разбившемуся ИЛ-76 подвозят останки неизвестных тел, а из Гиркина делают "мученника", — Виктор Ягун (видео)

Останки тел могут быть откуда угодно, но РФ не допускает международных экспертов, чтобы не раскрылся обман. Из Гиркина делают контролируемую фигуру для консолидации турбо-патриотов на случай смерти Путина, отмечает эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

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Нет никаких сомнений, что для провокации с самолетом ИЛ-76, упавшим на Белгородщине, россияне могли бы с легкостью пожертвовать экипажем, как они делали в случае с самолетом Пригожина или вообще, как делают со своими военными на фронте. Однако сейчас много факторов говорит в пользу внезапности этой ситуации, но она не имела никакого отношения к обмену пленных. Об этом в интервью Фокусу заявил военный и общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

По его информации, оккупанты уже привезли какие-то частицы тел к останкам самолета, но в этом нет никакого смысла, ведь любая международная комиссия сразу определит метод полученных повреждений и время. Поэтому зачем делать эту "картинку" и разгонять истерику пока не понятно, отмечает он.

"Достать останки тел украинских военных для оккупантов не является проблемой ведь например, мы до сих пор не знаем, сколько пленных погибло в Еленовке, — говорит эксперт. — Точно Украине не известны результаты этой трагедии и ее причины".

Конечно, сейчас все спецслужбы Украины подключены для выяснения подробностей падения самолета, говорит Ягун. Уже есть информация, что в морги Белгорода поступило только пять тел с ИЛ-76, что соответствует количеству экипажа. Это косвенно подтверждает, что этот борт использовался как грузовой, а не для доставки пленных.

"Сейчас в наше информационное время никаких явных или неявных следов скрыть невозможно, — акцентирует генерал-майор запаса, — Однако РФ продолжает пытаться врать и убеждать всех в своей невиновности".

Относительно приговора Стрелкову-Гиркину, которого признали виновным в сбивании самолета MH-17 и который получил 4 года колонии в РФ, то по мнению Виктора Ягуна, его "посадка" состоялась ради двух возможных целей. Во-первых, таким образом Кремль заставляет Гиркина замолчать, чтобы он не мешал выборам Путина и не разгонял панические настроения, а в колонии с ним может произойти несчастный случай. Во-вторых, из него могут готовить одного из возможных будущих политических лидеров, ведь могут отпустить "за хорошее поведение" через 2 года и он выйдет с "ореолом мученика".

"В России всегда уважали тех, кто сидел, — говорит эксперт, — Лидеры коммунистов все отбывали наказание, поэтому для Гиркина это может даже добавить политических баллов".

Конечно, из Гиркина никто не делает будущего президента РФ, отмечает Ягун. Но ФСБ уже работает на опережение, чтобы в случае смерти Путина радикальную часть населения России объединял и сдерживал контролируемый человек.

Напоминаем, Кремль инициировал чрезвычайное заседание ООН по авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом. По итогам заседания члены международного сообщества пришли к выводу, что Россия не привела убедительных доказательств того, что именно Украина несет ответственность за событие в небе над РФ.