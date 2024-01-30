Из-за возможной отставки Залужного катастрофы не будет: в Украине много талантливых генералов, — Козий

Осуждением или оправданием действий любого военного должен заниматься институт военного омбудсмена, а такого в Украине нет. Возможно, Залужному стоит дать время передохнуть или отправить его на другую должность, говорит военный эксперт.

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Хотя вчерашние сообщения об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного оказались фейком, его потенциальное увольнение с должности не является критическим — в Украине немало опытных и талантливых генералов. А если Залужный сам уйдет в отставку, то это может быть связано с его усталостью. Об этом в интервью Фокусу заявил военный эксперт Игорь Козий.

По словам эксперта, как раз сейчас может быть самое время, чтобы заменить Залужного кем-то другим и отправить его на другой участок фронта на замену какого-то генерала для более конкретного направления работу. А возможно есть смысл дать главнокомандующему отдохнуть на академической скамье, чтобы закончить свою научную работу и немного отвлечься работая в научном плане над изменением или реформами в украинской армии.

"То что из него кто-то пробует сделать второго Иисуса Христа или икону или политика — это их взгляд на Залужного, но он просто человек, — акцентирует Козий, — За несколько лет войны в обстоятельствах, когда не понятно какое и когда поступит оружие, что-то планировать и результативно работать на такой должности очень трудно".

Игорь Козий не видит в потенциальной отставке Залужного никакой катастрофы, ведь Украина движется вперед. Все равно рано или поздно одно поколение сменяет следующее, отмечает он.

Военный эксперт говорит, что в случае, если в ВСУ начнутся недовольства отставкой главнокомандующего, то это продемонстрирует слабость его позиции, ведь ни один руководитель не может оставить после себя пустыню. Если так произойдет, то такой руководитель явно ошибся профессией.

"Военное дело — это не дело без жертв, но их неоправданность должен оценивать институт военного омбудсмена, — отмечает Козий, — Поэтому у меня вопрос к СНБО и президенту: а где у нас военный омбудсмен?".

По впечатлению эксперта, в Украине забыли о важности такого института, а он защищает одинаково и Залужного и простого солдата и является общественным надзором над армией. Институт военного омбудсмена защищает главное право — право на жизнь и контролирует выполнение должностными лицами обеспечения всем необходимым бойцов, чтобы они имели меньше шансов погибнуть.

"Поэтому вместо Залужного военный омбудсмен будет обвинять не его в недостатке ресурсов, а тех, кто их не предоставил, — говорит военный обозреватель, — или тех, кто заставил Залужного принять те или иные решения, которые могли привести к гибели бойцов".

Фокус писал, что происходит вокруг личности главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Кроме того, политический аналитик Александров Кочетков на страницах Фокуса размышляет, кто делает главнокомандующего политиком.