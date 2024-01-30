ВСУ имеют хорошие шансы, чтобы выйти к Азовскому морю: что для этого нужно (видео)

Если западные партнеры дадут Киеву другие образцы оружия, в том числе самолеты и дальнобойные ракеты, тогда можно будет прорвать оборону россиян на юге. Однако сейчас информация о возможной отставке Залужного не способствует боевому настрою в войсках, говорит майор запаса Алексей Гетьман.

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Несмотря на усиленные линии обороны оккупантов на Южном направлении у ВСУ есть мощный потенциал для удачного наступления на этом участке фронта, чтобы пробить коридор к Азовскому морю. Чтобы совершить подобный тактический прорыв нужны, прежде всего, самолеты типа F-16. Об этом в интервью Фокусу рассказал участник российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

У авиации есть средства, чтобы пробивать подобную эшелонированную оборону, однако самолетов надо немало, говорит эксперт. К тому же надо обеспечить господство в воздухе и подавить средства ПВО противника массированным артиллерийским обстрелом.

"Важно бомбовыми и ракетными ударами уничтожить или контролировать все логистические пути противника в соответствующем регионе, — акцентирует майор запаса, — Это истощит оккупантов, которые останутся без боеприпасов и элементарных вещей, например, медикаментов и пищи".

Алексей Гетьман отмечает, что для такой цели ВСУ нужно не количество оружия, а именно другие виды оружия. Это касается в первую очередь дальнобойности и мощности, а в этом есть проблема из-за опасений партнеров в Германии.

"Непонятно с какого перепугу во власти Германии считают, что при предоставлении Украине дальнобойных ракет мы будем стрелять ими именно по Москве, — говорит военный, — Зачем нам та Москва, когда надо здесь и сейчас уничтожать штабы и склады противника".

Также, по мнению эксперта, не добавляет преимущества ВСУ внутренняя ситуация в стране, когда распространяются пусть и опровергнутые слухи об отставке главнокомандующего Валерия Залужного. Если такое и произойдет, то первая реакция в ВСУ будет негативной, ведь Залужный имеет среди военных действительно заслуженный авторитет, отмечает Алексей Гетьман.

Напомним, 12 декабря сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров уже реагировал на прошлые слухи об увольнении Валерия Залужного. По его словам, на тот момент вопрос отставки не обсуждался и они с Главнокомандующим даже шутили по этому поводу.

20 декабря в сети появились данные соцопроса, который показал, что украинцы были против того, чтобы Валерий Залужный уходил в отставку. Ему доверяли 96% опрошенных граждан.