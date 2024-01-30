ЗСУ мають гарні шанси, щоб вийти до Азовського моря: що для цього потрібно (відео)

Якщо західні партнери дадуть Києву інші зразки зброї, в тому числі літаки та далекобійні ракети, тоді можна буде прорвати оборону росіян на півдні. Проте зараз інформація щодо можливої відставки Залужного не сприяє бойовому настрою у військах, каже майор запасу Олексій Гетьман.

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Попри посилені лінії оборони окупантів на Південному напрямку у ЗСУ є потужний потенціал для вдалого наступу на цій ділянці фронту, щоб пробити коридор до Азовського моря. Щоб зробити подібний тактичний прорив потрібні, перш за все, літаки типу F-16. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

У авіації є засоби, щоб пробивати подібну ешелоновану оборону, проте літаків треба чимало, каже експерт. До того ж треба забезпечити панування в повітрі й подавити засоби ППО противника масованим артилерійським обстрілом.

"Важливо бомбовими та ракетними ударами знищити чи контролювати всі логістичні шляхи противника у відповідному регіоні, — акцентує майор запасу. — Це виснажить окупантів, що залишаться без боєприпасів та елементарних речей, наприклад, медикаментів та їжі".

Олексій Гетьман зазначає, що для такої мети ЗСУ потрібна не кількість зброї, а саме інші види зброї. Це стосується в першу чергу далекобійності та потужності, а в цьому є проблема через побоювання партнерів у Німеччині.

"Незрозуміло з якого переляку у владі Німеччині вважають, що при наданні Україні далекобійних ракет ми будемо стріляти ними саме по Москві, — каже військовий. — Нащо нам та Москва, коли треба тут і зараз знищувати штаби та склади противника".

Також, на думку експерта, не додає переваги ЗСУ внутрішня ситуація в країні, коли розповсюджуються нехай і спростовані чутки про відставку головнокомандуючого Валерія Залужного. Якщо таке і станеться, то перша реакція у ЗСУ буде негативною, адже Залужний має серед військових дійсно заслужений авторитет, зазначає Олексій Гетьман.

Нагадаємо, 12 грудня повідомлялося, що міністр оборони Рустем Умєров уже реагував на минулі чутки про звільнення Валерія Залужного. За його словами, на той момент питання відставки не обговорювалося і вони з Головнокомандувачем навіть жартували з цього приводу.

20 грудня в мережі з'явилися дані соцопитування, яке показало, що українці були проти того, щоб Валерій Залужний йшов у відставку. Йому довіряли 96% опитаних громадян.