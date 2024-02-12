"ТЦК и врачи должны работать и днем и ночью", — полковник запаса о мобилизации (видео)

Сейчас критика со стороны СМИ или депутатов-пацифистов неуместна в условиях войны. Украина стоит на грани уничтожения, поэтому любые мобилизационные мероприятия являются уместными и необходимыми, считает полковник запаса Иван Якубец.

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Еще с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов и военкоматы и врачи, обеспечивающие медосмотр призывников, должны были бы работать круглосуточно, как это сейчас разрешил Кабмин. Несмотря на комендантский час или позднее время надо проводить мобилизационные мероприятия. Об этом в интервью Фокусу рассказал полковник запаса и бывший командующий аэромобильных войск Украины Иван Якубец.

Он отмечает, что судьба государства сейчас висит на волоске, поэтому надо принимать все необходимые меры, чтобы ее защитить, раз чиновники не смогли сделать это в начале вторжения агрессора и так долго тянули с законом о мобилизации.

"Конечно, можно работать с 9 до 18 часов с перерывом на обед, но так мы страну не спасем, — отмечает полковник запаса. — Некоторые думают, что мы уже победили, но победы еще нет и угроза исчезновения Украины действительно велика. Победа — это как свет в конце тоннеля, но он может обвалиться, а свет — погаснуть".

По убеждению Ивана Якубца, сейчас всем надо активизировать все возможные усилия, в том числе и врачам ВВК и работникам ТЦК. Поэтому должны быть разработаны графики дежурства, чтобы уклонисты не чувствовали себя в безопасности с 21 вечера до 9 утра.

"Здесь не должно быть критики ни со стороны СМИ, ни со стороны политиков-пацифистов, которые и привели к поражению Украины в 2014 году, — говорит полковник запаса, — О каком пацифизме или нарушении прав Конституции может идти речь, когда наших ребят на фронте разрывают снаряды и травят газом. Это не нарушение прав этих бойцов?".

По словам Ивана Якубца депутаты и Кабмин часто упрекают военных, что те воюют живой силой, а надо воевать техникой. Но этой современной техники недостаточно, говорит он, и все это вина не армии, а именно Кабмина и депутатов.

Напомним, что 17 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что согласно Конституции Украины, военные подразделения, в частности ТЦК, не могут участвовать в ограничении прав граждан, в частности проводить задержания на улицах.

Кроме того, Фокус писал, что на коммунальных предприятиях останется квота бронирования в размере 50% от общего количества военнообязанных.