"ТЦК та лікарі повинні працювати і вдень, і вночі", — полковник запасу про мобілізацію (відео)

Зараз критика з боку ЗМІ чи депутатів-пацифістів є недоречною в умовах війни. Україна стоїть на межі знищення, тому будь-які мобілізаційні заходи є доречними та необхідними, вважає полковник запасу Іван Якубець.

Related video

Ще з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів і військомати, і лікарі, які забезпечують медогляд призовників, мали б працювати цілодобово, як це зараз дозволив Кабмін. Попри комендантську годину чи пізній час треба проводити мобілізаційні заходи. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів полковник запасу та колишній командувач аеромобільних військ України Іван Якубець.

Він зазначає, що доля держави зараз висить на волосині, тому треба вживати всіх необхідних заходів, щоб її захистити, раз можновладці не спромоглися зробити це на початку вторгення агресора й так довго тягнули із законом про мобілізацію.

"Звичайно, можна працювати з 9 до 18 години з перервою на обід, але так ми країну не врятуємо, — зазначає полковник запасу. — Деякі думають, що ми вже перемогли, але перемоги ще немає, і загроза зникнення України дійсно велика. Перемога — це як світло у кінці тунелю, але він може обвалитися, а світло — згаснути".

На переконання Івана Якубця, зараз усім треба активізувати всі можливі зусилля, зокрема й лікарям ВЛК та працівникам ТЦК. Тож повинні бути розроблені графіки чергування, щоб ухилянти не почувалися в безпеці з 21 вечора до 9 ранку.

"Тут не повинно бути критики ні з боку ЗМІ, ні з боку політиків-пацифістів, що й привели до поразки України у 2014 році, — каже полковник запасу. — Про який пацифізм чи порушення прав Конституції може йтися, коли наших хлопців і дівчат на фронті розривають снаряди і травлять газом. Це не порушення прав цих бійців?".

За словами Івана Якубця, депутати й Кабмін часто дорікають військовим, що ті воюють живою силою, а треба воювати технікою. Але ж цієї сучасної техніки недостатньо, каже він, і все це провина не армії, а саме Кабміну й депутатів.

Нагадаємо, що 17 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що, згідно з Конституцією України, військові підрозділи, зокрема ТЦК, не можуть брати участь в обмеженні прав громадян, зокрема проводити затримання на вулицях.

Також Фокус писав, що на комунальних підприємствах залишиться квота бронювання в розмірі 50% від загальної кількості військовозобов'язаних.