Путин сигнализирует о готовности к переговорам, но его условия не устраивают Запад, — аналитик (видео)

Президент РФ продолжает грезить удержанием захваченных территорий Украины и мифической денацификацией. Запад не понимает такой позиции, считает аналитик Валерий Клочок.

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В своем интервью Такеру Карлсону президент РФ дал четко понять, что готов с США по переговорам об Украине. Сам Трамп во время выступления в Южной Каролине отметил, что в случае самостоятельного подписания каких-то договоренностей между Путиным и Зеленским он заблокирует сотни миллиардов долларов помощи. Об этом в интервью Фокусу завил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

Впрочем, то, что Карлсон своим интервью усилил этот сигнал четко дает понять, что Россия действительно стремится к подобному развитию событий. Но здесь есть проблема в том, что на условия Москвы Запад не хочет идти.

"Однако в РФ есть и другая риторика о прекращении огня и возвращении территорий на будущее, которую озвучивают так называемые альтернативные кандидаты на выборах президента РФ, — говорит Клочок, — Но сами разговоры в западной прессе о готовности к переговорам со стороны Путина звучат уже месяцев восемь".

Но Путин продолжает упираться в оставление за собой захваченных территорий и мифическую денацификацию Украины, что просто не понимают на Западе и в Украине, потому что за это заплачена уже очень высокая цена, говорит аналитик. Эксперт не верит в сверхмощный российский ВПК и считает, что РФ из последних сил пытается удержать ситуацию на фронте привлекая даже наемников из бедных стран.

Если смотреть на интервью Путина с точки зрения российского социума, то ничего нового президент РФ для своего населения не сказал, считает аналитик. Россияне, как и сам Путин, уже годами живут в парадигме лжи и мечтах о мировом господстве. Печально то, что Путина действительно поддерживает много россиян и хотя проценты соцопросов нельзя полностью считать правдивыми, но поддержка людоедской политики Путина в российском социуме действительно велика, отмечает Валерий Клочок.

"К тому же в России действительно активно и эффективно работает карательная машина спецслужб и контролируется вся социальная жизнь, — говорит эксперт, — Все эти люди, которые оставляли подписи за оппозиционного кандидата Бориса Надеждина наверняка уже "на карандаше" у ФСБ".

Однако подобные режимы, сколько бы они ни держались, все равно рано или поздно разваливаются, ведь основаны именно на лжи, отмечает Валерий Клочок. Просто надо помнить, что Советский Союз тоже основывался на лжи и терроре, но в конце концов не смог удержаться от распада.

Ранее Фокус писал, что в интервью Путин неудачно продемонстрировал свои ревизионистские мотивы, приведя пример Польши, которая, по его мнению, сама виновата в нападении Гитлера. К этому он почему-то добавил необходимость запрета мифического нацизма в Украине, говорит политолог Игорь Рейтерович.