Кассетные боеприпасы — обоюдоострый меч и как избавиться от угроз от авиабомб РФ, — Давид Шарп (видео)

ВСУ используют много кассетных боеприпасов из США, у которых довольно высокий процент отказа. Обстреляв какую-то территорию надо тщательно планировать ее захват, говорит военный обозреватель.

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Оккупанты начали активно применять старые-новые модернизированные авиабомбы К-500, которые оснащены кассетными зарядами, что позволяет нивелировать проблемы с точностью вследствие большой площади покрытия большого количества отдельных взрывчатых частей. То есть теперь врагу достаточно сбросить бомбу до приблизительного расположения цели и благодаря кассетной составляющей результат будет лучше, чем выпускать несколько неточных бомб типа ФАБ. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный обозреватель Давид Шарп.

По его словам, недаром применение кассетных боеприпасов подвергается критике, потому что многие из частей взрывчатки не разрываются при падении на землю, а детонируют уже после контакта с людьми. И это могут быть не только военные с обеих сторон, но и мирные жители.

"Израиль продолжает использовать кассетные боеприпасы, но пытается модернизировать их таким образом, чтобы как можно больше из них взрывались именно при сбросе, а не потом, — говорит Шарп, — Хотя раньше в мировой военной отрасли наоборот считалось, что чем больше кассет не разорвется, тем больше будет заминированной территория противника".

Но со временем принципы гуманизма все же победили и к тому же военные поняли, что заминированная таким образом территория является большой проблемой для войска, которое хочет потом эту территорию занять. Поэтому, по словам эксперта, сейчас основной акцент делается именно на максимальном проценте кассетных боеприпасов, которые должны взорваться сразу.

"Сегодня ВСУ используют много кассетных боеприпасов из США, у которых довольно высокий процент отказа, — отмечает Шарп, — А это значит, что обстреляв какую-то территорию надо тщательно планировать ее захват, чтобы самим не подорваться на этих остатках кассетных снарядов".

Возвращаясь к теме авиабомб типа ФАБ эксперт отмечает, что бороться с ними можно только благодаря качественным системам ПВО и истребителям, которые не дадут авиации оккупантов долетать до точек сброса бомбы, а для этого нужно примерно 70 км. Как только Украина получит первые F-16, которые оснащены радарами и ракетами фиксирующими цель на расстоянии 120 км, то это значительно упростит борьбу с российской авиацией.

Напомним, в ISW передали, что Россия стремится развернуть массовое производство улучшенных управляемых авиабомб. Их используют для ударов по территории Украины.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о новой тактике обстрелов ВС РФ. Оккупанты пытаются наносить "максимально мощные удары".