Касетні боєприпаси — двосічний меч та як позбавитись загроз від авіабомб РФ, — Давид Шарп (відео)

ЗСУ використовують багато касетних боєприпасів із США, у яких доволі високий процент відмови. Обстрілявши якусь територію треба ретельно планувати її захоплення, каже військовий оглядач.

Related video

Окупанти почали активно застосовувати старі-нові модернізовані авіабомби К-500, які оснащені касетними зарядами, що дозволяє нівелювати проблеми з точністю внаслідок великої площі покриття великої кількості окремих вибухових частин. Тобто тепер ворогу достатньо скинути бомбу до приблизного розташування цілі й завдяки касетній складовій результат буде кращим, ніж випускати декілька неточних бомб типу ФАБ. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий оглядач Давид Шарп.

За його словами, недаремно застосування касетних боєприпасів піддається критиці, тому що багато з частин вибухівки не розривається при падінні на землю, а детонують вже після контакту з людьми. І це можуть бути не тільки військові з обох боків, але й мирні жителі.

"Ізраїль продовжує використовувати касетні боєприпаси, але намагається модернізувати їх таким чином, щоб якомога більше з них вибухали саме при скиданні, а не потім, — каже Шарп. — Хоча раніше у світовій військовій галузі навпаки вважалось, що чим більше касет не розірветься, тим більше буде замінованою територія противника".

Але з часом принципи гуманізму все ж таки перемогли й до того ж військові зрозуміли, що замінована таким чином територія є великою проблемою для війська, що хоче потім цю територію зайняти. Тому, за словами експерта, зараз основний акцент робиться саме на максимальному проценті касетних боєприпасів, що мають вибухнути відразу.

"Сьогодні ЗСУ використовують багато касетних боєприпасів із США, у яких доволі високий процент відмови, — зазначає Шарп. — А це значить, що обстрілявши якусь територію треба ретельно планувати її захоплення, щоб самим не підірватись на цих залишках касетних снарядів".

Повертаючись до теми авіабомб типу ФАБ експерт зазначає, що боротись з ними можна тільки завдяки якісним системам ППО та винищувачам, що не дадуть авіації окупантів долітати до точок скидання бомби, а для цього потрібно приблизно 70 км. Як тільки Україна отримає перші F-16, які оснащенні радарами й ракетами фіксуючими ціль на відстані 120 км, то це значно спростить боротьбу з російською авіацією.

Нагадаємо, в ISW передали, що Росія прагне розгорнути масове виробництво покращених керованих авіабомб. Їх використовують для ударів по території України.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про нову тактику обстрілів ЗС РФ. Окупанти намагаються завдавати "максимально потужних ударів".