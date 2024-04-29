"Пока идет помощь, ВСУ будет очень сложно, ведь оккупанты хотят дожать Часов Яр", — Дикий (видео)

Под ударом армии РФ могут оказаться Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. А еще армия РФ будет активно прибегать к усилению бомбардировок, отмечает ветеран АТО.

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Пока американская помощь едет в Украину, у армии российских оккупантов есть небольшой люфт во времени, чтобы продвинуться как можно дальше. Этот люфт они попытаются использовать, чтобы дожать Часов Яр. Об этом в интервью Фокусу сказал ветеран АТО Евгений Дикий.

По его мнению, ВСУ будет очень трудно сдерживать натиск врага, ведь он целенаправленно хочет захватить именно Часов Яр, который является господствующей высотой, и потом выбить россиян оттуда будет очень проблематично. В случае отхода ВСУ с этого направления у оккупантов открывается дорога на целую огромную агломерацию: Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

"Именно эти достаточно крупные города фактически оказываются под угрозой оккупации, — отмечает Дикий, — Поэтому битва за Часов Яр имеет такое значение, потому что это битва фактически за большую промышленную зону, которая еще осталась под нашим контролем".

Ветеран АТО говорит, что возможно агрессор даже прекратит некоторые активные действия на других участках и перебросит пополнение именно на Часов Яр. А еще армия РФ будет активно прибегать к усилению бомбардировок, пока в ВСУ едет подкрепление западных систем противовоздушной обороны.

"Дело в том, что поставки ПВО в отличие от снарядов отличается увеличенным временем доставки, — акцентирует военный, — Это точно не вопрос одной недели, а минимум месяца".

Кроме этого эти системы кроме доставки требуют настройки и размещения на нужных направлениях, говорит Дикий. В это время оккупанты сделают все, чтобы усилить авианалеты.

Защитники и защитницы Украины жестко дают бой и держатся очень крепко, отмечает ветеран АТО. Поэтому, возможно, агрессор попытается еще продвинуться в сторону Покровска на поставдиевском направлении, ведь там это технически географически гораздо легче сделать, потому что он просто имеет гораздо меньшее стратегическое значение. Но там враг упрется в украинскую линию обороны и может застрять надолго.

Напомним, 29 апреля представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что угроза может идти не только с границы с РФ, но и со стороны Беларуси, несмотря на то, что там нет значительных подразделений оккупантов. По его словам, пограничники держат ситуацию под контролем.